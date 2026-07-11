VIDEO | Hombre irrumpió armado en un banco y asesinó a una empleada en Florida

Un grave hecho de violencia se registró hace algunos días en Florida, Estados Unidos. El caso involucra a un hombre que habría irrumpido armado en una entidad bancaria con la intención de atacar a las personas que se encontraban en el lugar, pero fue neutralizado por un guardia de seguridad.

Sujeto armado atacó instalaciones de un banco en Florida

La angustiante escena ocurrió en las instalaciones de Citibank, en el condado de Hillsborough. Según información preliminar difundida por medios internacionales, una trabajadora de la entidad, quien llevaba nueve años vinculada a la compañía, falleció tras resultar herida durante el ataque.

Al parecer, antes de cometer la agresión, el hombre se comunicó con representantes del banco y lanzó varias amenazas.

Presuntamente, les advirtió que acudiría personalmente a las instalaciones si no eliminaban de sus registros información relacionada con una deuda que mantenía con la entidad.

De acuerdo con las primeras versiones, el sujeto tendría una obligación pendiente de 2.500 dólares y habría recibido previamente una citación judicial.

“A menos que quieras que vaya allí con mi AR-15, mi chaleco antibalas y mi locura, cancela este caso judicial”, habría sido el mensaje intimidante que envió a los abogados del banco, según declaraciones del alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

Ante las amenazas, los representantes de la entidad alertaron a las autoridades, que desplegaron uniformados para atender la situación.

Videos del ataque en Citibank

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el hombre llegó al lugar en su vehículo y chocó con la entrada del edificio. Posteriormente, habría ingresado armado y disparado contra la trabajadora.

En medio de la emergencia, un guardia de seguridad intervino y logró neutralizar al atacante, quien falleció horas después, según los reportes conocidos.