Revelan aberrantes detalles del crimen de María Camila Potosí tras la captura de dos implicados

La investigación por el feminicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo en Cali, tuvo importantes avances con la captura de siete personas.

Los dos últimos detenidos fueron enviados a prisión tras ser acusados de participar como cómplices en este crimen.

¿Cómo ocurrió el feminicidio?

La Fiscalía identificó a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos como los nuevos implicados. Según expuso el ente acusador, ambos hombres llegaron en la noche al lugar de los hechos para presuntamente trasladar el cuerpo de la víctima al río Meléndez, en donde fue abandonado.

Fueron imputados con el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplice, el cual no fue aceptado por ninguno de ellos.

Este crimen ocurrió el 16 de julio de 2026 en una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines. Potosí fue engañada y asesinada con el objetivo de extraerle a su bebé de ocho meses. Su cuerpo fue hallado cuatro días después, el 20 de julio.

La búsqueda de la bebé se extendió por diez días más y las autoridades encontraron el cuerpo el 30 de julio en el mismo sector donde ocurrieron los hechos.

Los otros capturados

Con las capturas de Moncayo y Ochoa, ya son siete las personas privadas de la libertad por su presunta participación en este feminicidio.

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Potosí asistía a un programa de mujeres gestantes, en el cual conoció a Yulieth Angulo, quien habría fingido un embarazo para estar en este espacio y robar algún bebé.

Justamente, la última vez que se supo algo de la joven de 21 años fue cuando la vieron en una motocicleta que era conducida por Angulo. Junto a ella, siendo la principal sospechosa, fueron capturados Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.