Niña italiana reportada como desaparecida fue encontrada en Bogotá: así lograron ubicarla

Lo que parecía un recorrido habitual de vigilancia por el centro de Bogotá terminó con el hallazgo de una niña italiana de 8 años que tenía un reporte de desaparición en su país.

El caso se conoció luego de que los Gestores del Orden encontraran a una mujer y a la menor en el Parque La Independencia, en inmediaciones de la carrera Séptima y el Planetario de Bogotá. Ambas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad: no habían comido y tampoco contaban con condiciones adecuadas de higiene.

La situación llamó la atención de los funcionarios, quienes intentaron acercarse para conocer qué ocurría. Sin embargo, la barrera del idioma dificultó el primer contacto.

¿Cómo descubrieron todo?

Todo comenzó cuando los Gestores del Orden recorrían el sector y saludaron a la mujer y a la menor, pero ninguna respondió.

Al intentar establecer comunicación nuevamente, los funcionarios se dieron cuenta de que no hablaban español. Por eso recurrieron a herramientas tecnológicas de traducción, con las que lograron conocer que eran ciudadanas italianas y que habían llegado a Colombia hacía apenas tres días.

Los funcionarios les ofrecieron acompañamiento para trasladarlas a la Embajada o al Consulado de Italia. Sin embargo, la mujer no aceptó la ayuda.

Ante las condiciones en las que se encontraba la niña y la imposibilidad de esclarecer completamente su situación, los Gestores del Orden consideraron necesario informar a las autoridades encargadas de la protección de menores.

¿Qué descubrieron al verificar los datos?

Por tratarse de una menor de edad, los funcionarios se comunicaron con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para poner en conocimiento las circunstancias en las que habían encontrado a la niña.

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Durante las actuaciones institucionales se estableció que la menor tenía un reporte de desaparición en Italia. Además, las autoridades conocieron que habría sido trasladada fuera de ese país sin la autorización correspondiente de su padre, quien tenía la custodia.

¿Cómo terminó el caso y qué pasó con la menor?

Tras conocer la situación, el ICBF y las autoridades correspondientes coordinaron las acciones necesarias para proteger a la menor y facilitar su regreso a Italia.

El procedimiento permitió que la niña volviera a su país y se reencontrara con su padre. La mujer que la acompañaba también fue trasladada a Italia.