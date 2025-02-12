CANAL RCN
Internacional

Hallan sin vida a influencer en Europa: su exnovio sería el responsable

Durante el interrogatorio, el exnovio confesó que, en medio de un ataque de celos, estranguló a Stefanie Pieper.

Luto
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
11:58 a. m.
Un nuevo caso que se ha hecho viral en redes sociales ha generado conmoción mundial. Todo comenzó el domingo 23 de noviembre, cuando la influencer Stefanie Pieper, de 31 años, fue reportada como desaparecida.

Esto se sabe sobre la desaparición de Stefanie Pieper

La joven asistió a una fiesta navideña y regresó a su vivienda en Graz, Austria, en un taxi que compartió con una amiga. Esta última la vio por última vez al entrar a su edificio. Sin embargo, a la mañana siguiente Pieper no se presentó a un compromiso profesional, lo que encendió las primeras alarmas entre sus allegados.

Ante la incertidumbre, la influencer fue reportada como desaparecida y las autoridades iniciaron una investigación. Durante las primeras pesquisas, las cámaras de seguridad registraron a su exnovio, Patrick M, un exempleado del sector transporte y portero, también de 31 años, cruzando repetidamente la frontera hacia Eslovenia el mismo día en que Stefanie fue vista por última vez.

La versión del exnovio

El lunes 1 de noviembre, el hombre fue arrestado en Eslovenia luego de que su vehículo fuera encontrado en llamas, presuntamente incendiado por él mismo.

Durante el interrogatorio, confesó que, en medio de un ataque de celos, estranguló a la influencer. También afirmó que trasladó el cuerpo desde Austria hasta Eslovenia dentro de una maleta.

Avances en la investigación

Las autoridades confirmaron que el acusado permanece bajo custodia preventiva mientras se analizan todas las pruebas recolectadas. La fiscalía estudia imputarlo por homicidio agravado, aunque no se descarta que se sumen otros cargos conforme avanza el proceso judicial.

El caso continúa en desarrollo y mantiene en alerta a la opinión pública internacional.

