Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros antes de las negociaciones en Egipto

A dos días de cumplirse el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra entre Israel y Hamás, el movimiento islamista pidió este domingo un acuerdo “inmediato” para intercambiar rehenes israelíes por prisioneros palestinos, previo al inicio de las negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las conversaciones se llevarán a cabo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij y contarán con la participación del enviado estadounidense Steve Witkoff y de Jared Kushner, yerno del mandatario. El objetivo es definir las condiciones para la liberación de los rehenes aún retenidos en Gaza desde los ataques de 2023.

Hamás condiciona su participación al cese total de las operaciones en Gaza

Según un alto funcionario de Hamás, el movimiento está “muy interesado” en llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra e inicie el proceso de intercambio. “Es necesario que Israel suspenda todas las operaciones militares en la Franja de Gaza y retire sus tropas del interior de Ciudad de Gaza”, indicó el representante bajo condición de anonimato.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que una delegación encabezada por su ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, viajará el lunes a Egipto para sumarse al diálogo.

El plan de Trump plantea un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes en 72 horas y la retirada gradual del ejército israelí. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, advirtió que si las conversaciones fracasan “el combate se reanudará”.

De acuerdo con cifras oficiales, 1.219 personas murieron en Israel durante el ataque del 7 de octubre de 2023, mientras que más de 67.000 palestinos han perdido la vida en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Salud de Hamás, validados por la ONU.