Netanyahu no continuará con el plan de EE. UU. hasta que Hamás libere a los rehenes

Se mantienen los bombardeos a la espera del cese al fuego en la Franja de Gaza.

octubre 05 de 2025
01:00 p. m.
En Medio Oriente, Israel condicionó continuar con el plan de paz en Gaza a la liberación de los rehenes en poder de Hamás, en vísperas de la negociación entre las partes en Egipto, país mediador en esta guerra.

En el camino hacia un eventual fin de la guerra en Gaza, el humo sigue elevándose en el enclave por los más recientes bombardeos de Israel.

Un portavoz del gobierno de Israel confirmó cuál es el panorama en medio de la puesta en marcha del plan de Donald Trump para ponerle fin a la guerra:

Si bien algunos bombardeos han cesado dentro de la franja de gaza, no hay un alto el fuego vigente en este momento.

Netanyahu exige liberación de rehenes para continuar con el plan de EE. UU.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que no continuará con el resto del plan propuesto por estados unidos hasta que no sean liberados los 48 rehenes en poder de Hamás.

Ante esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que la paz en el enclave aún no es un hecho.

Nadie aquí afirma que esto esté terminado. Lo que afirmamos es que hemos avanzado, por lo que estamos en una situación mucho mejor hoy que hace siete días. Mucho podría salir mal, pero mucho podría salir bien si logramos esto.

El papa hizo un llamado a encontrar el camino de la paz en Gaza

El papa León XIV hizo un llamado a las partes involucradas en casi dos años de cruentos enfrentamientos que iniciaron en un festival de música electrónica el 7 de octubre de 2023 donde murieron más de 360 personas.

Pido a todos los responsables que se comprometan a seguir este camino, cesen el fuego y liberen a los rehenes.

La administración de Donald Trump también reiteró que Hamás se enfrentaría a una completa aniquilación si se niega a ceder el poder en Gaza.

