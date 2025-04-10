Trump advierte a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre el grupo palestino Hamás, al advertir que “no tolerará ningún retraso” en la implementación de su plan para lograr la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y establecer un alto al fuego inmediato.

Según confirmó la Casa Blanca, los enviados Jared Kushner —yerno del mandatario— y Steve Witkoff viajaron este sábado a Egipto para concluir las conversaciones sobre las condiciones del intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás.

El mensaje lo envió por su cuenta de Truth Social

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump anunció que Israel aceptó una retirada inicial dentro de la Franja de Gaza, mostrando incluso un mapa con una línea amarilla que indica la zona donde se haría la desmilitarización parcial.

“Cuando Hamás confirme su aceptación, el alto el fuego entrará en vigor de inmediato, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y se crearán las condiciones para la siguiente fase de la retirada”, afirmó el mandatario estadounidense.

El plan contempla que el cese de hostilidades se active en un plazo de 72 horas, seguido de la retirada gradual del ejército israelí, el desarme total de Hamás y el exilio de sus combatientes.

Mientras tanto, medios egipcios como Al-Qahera News informaron que Hamás e Israel mantendrán conversaciones indirectas el domingo y lunes en El Cairo para ultimar los detalles del acuerdo.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que ordenó a su equipo de negociadores viajar a Egipto, aunque reiteró que las operaciones militares continuarán hasta garantizar la seguridad del Estado de Israel.

Trump insistió en que la liberación de los rehenes debe darse “sin más dilaciones” y que “todas las opciones estarán abiertas” si Hamás no cumple con los tiempos acordados.

En medio de los esfuerzos diplomáticos, la Defensa Civil palestina reportó al menos 57 muertos en nuevos bombardeos israelíes sobre Gaza este sábado.

“Estamos cerca de un acuerdo para un cese duradero de las hostilidades”, aseguró Trump en una entrevista con Axios, donde también destacó el papel del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como mediador clave.

El mandatario concluyó señalando que el objetivo de su plan es poner fin a una guerra que ya deja decenas de miles de muertos y abrir el camino hacia una administración internacional temporal en Gaza que excluya completamente a Hamás.