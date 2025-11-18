Hasta 10.000 pasajeros se verán afectados por huelga de pilotos: vuelos de Latam podrían suspenderse durante el resto de la semana

La mayor aerolínea de Sudamérica se enfrentará a nuevos trastornos en su operación: otros 10.000 pasajeros verán suspendidos sus vuelos hasta el 22 de noviembre, consecuencia directa de la huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) en Chile. La movilización, respaldada por un 97% de los pilotos afiliados, mantiene presionada a la compañía en plena temporada alta.

La empresa confirmó la medida el lunes, explicando que, debido a la prolongación del conflicto laboral con uno de sus sindicatos, se vio forzada a “cancelar de manera anticipada vuelos adicionales hasta el 22 de noviembre”. Sin embargo, una fuente de LATAM dijo a la agencia de noticias AFP que la mayoría de los trayectos suspendidos corresponden a rutas dentro de Chile.

De momento, más de 21.000 pasajeros se han visto afectados:

Este nuevo ajuste se suma a los 173 vuelos cancelados entre el 12 y el 17 de noviembre, que ya habían perjudicado a 21.000 usuarios. La compañía, sin embargo, no especificó cuántos servicios adicionales quedarán fuera de operación durante esta nueva fase de interrupciones.

Lo que sí dijo, en un parte tranquilidad, es que “a casi la totalidad de los pasajeros se le ofrecerá una alternativa de viaje para las siguientes 24 horas”.

¿Por qué protestan los pilotos de Latam en Chile?

El conflicto laboral estalló el miércoles pasado, cuando el SPL inició oficialmente la huelga. El gremio —que agrupa a casi 500 de los 900 pilotos de la aerolínea en Chile— busca recuperar los salarios previos a la pandemia, recortes que, según recuerdan, se aplicaron para permitir que la empresa continuara operando durante los cierres globales de aeropuertos.

LATAM, creada en 2012 mediante la fusión de LAN y TAM, opera una flota superior a 350 aviones y cuenta con 39.000 trabajadores en la región. Mientras las conversaciones entre la empresa y los pilotos se mantienen congeladas, la lista de viajeros afectados continúa creciendo día a día.