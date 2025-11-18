CANAL RCN
Internacional

Hasta 10.000 pasajeros se verán afectados por huelga de pilotos: vuelos de Latam podrían suspenderse durante el resto de la semana

La compañía informó que los vuelos afectados serán, en su mayoría, domésticos y ofrecerá a sus pasajeros una alternativa en un tiempo no mayor a 24 horas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
10:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La mayor aerolínea de Sudamérica se enfrentará a nuevos trastornos en su operación: otros 10.000 pasajeros verán suspendidos sus vuelos hasta el 22 de noviembre, consecuencia directa de la huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) en Chile. La movilización, respaldada por un 97% de los pilotos afiliados, mantiene presionada a la compañía en plena temporada alta.

La empresa confirmó la medida el lunes, explicando que, debido a la prolongación del conflicto laboral con uno de sus sindicatos, se vio forzada a “cancelar de manera anticipada vuelos adicionales hasta el 22 de noviembre”. Sin embargo, una fuente de LATAM dijo a la agencia de noticias AFP que la mayoría de los trayectos suspendidos corresponden a rutas dentro de Chile.

Galán prometió cambios tras monumental trancón que obligó a pasajeros de El Dorado a caminar para no perder sus vuelos
RELACIONADO

Galán prometió cambios tras monumental trancón que obligó a pasajeros de El Dorado a caminar para no perder sus vuelos

De momento, más de 21.000 pasajeros se han visto afectados:

Este nuevo ajuste se suma a los 173 vuelos cancelados entre el 12 y el 17 de noviembre, que ya habían perjudicado a 21.000 usuarios. La compañía, sin embargo, no especificó cuántos servicios adicionales quedarán fuera de operación durante esta nueva fase de interrupciones.

Lo que sí dijo, en un parte tranquilidad, es que “a casi la totalidad de los pasajeros se le ofrecerá una alternativa de viaje para las siguientes 24 horas”.

¿Cuánto le ha costado al país traer a los colombianos deportados en EE. UU.? Esta es la millonaria suma
RELACIONADO

¿Cuánto le ha costado al país traer a los colombianos deportados en EE. UU.? Esta es la millonaria suma

¿Por qué protestan los pilotos de Latam en Chile?

El conflicto laboral estalló el miércoles pasado, cuando el SPL inició oficialmente la huelga. El gremio —que agrupa a casi 500 de los 900 pilotos de la aerolínea en Chile— busca recuperar los salarios previos a la pandemia, recortes que, según recuerdan, se aplicaron para permitir que la empresa continuara operando durante los cierres globales de aeropuertos.

LATAM, creada en 2012 mediante la fusión de LAN y TAM, opera una flota superior a 350 aviones y cuenta con 39.000 trabajadores en la región. Mientras las conversaciones entre la empresa y los pilotos se mantienen congeladas, la lista de viajeros afectados continúa creciendo día a día.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guatemala

El FBI llegó a Guatemala para ayudar a recapturar a pandilleros de Barrio 18 que se fugaron

Papa León XIV

Papa León XIV condena el trato "extremadamente irrespetuoso" que reciben los migrantes en Estados Unidos

Estados Unidos

Sujeto roció a joven con un líquido desconocido y le prendió fuego tras discutir en un tren de Chicago

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Colombia 0-0 Australia, amistoso internacional: vea el partido en directo aquí

La selección Colombia enfrenta este martes 18 de noviembre a Australia en el último juego amistoso del año. Vea el partido en vivo y en directo.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Miles de personas están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

EPS

Llamado de emergencia de la Personería por colapso de la Nueva EPS en Bogotá: cifras alarmantes

Elecciones presidenciales 2026

Héctor Olimpo oficializa su aspiración presidencial con la entrega de 1,7 millones de firmas

Redes sociales

La Liendra explotó ante las críticas a su documental sobre la tragedia de Armero