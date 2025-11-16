Galán prometió cambios tras monumental trancón que obligó a pasajeros de El Dorado a caminar para no perder sus vuelos

Tras el desastre registrado en materia de movilidad el pasado jueves, 13 de noviembre, cuando un camión se volcó en la avenida calle 26 con carrera 93, obligando a los pasajeros de El Dorado a caminar desde o hacia la terminal aérea, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que en la ciudad se tomarán nuevas medidas para evitar que, con cada siniestro, los ciudadanos queden atrapados en medio del tráfico.

A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, el mandatario aceptó que su administración falló, porque “un siniestro como el que se presentó no puede bloquear la ciudad por horas y mucho menos afectar a tantas personas que van a sus casas, al trabajo o que tienen que llegar al aeropuerto”.

Si bien el alcalde reconoció que no hay manera de evitar que nuevos accidentes ocurran, su administración está en la obligación de “solucionar dichos accidentes de manera eficiente para evitar que casos similares se repitan”. Y, por tanto, dio “la instrucción a la Secretaría de Movilidad de crear un plan de emergencia para que estos casos no nos cojan sin estar preparados y alerta”.

¿Qué contempla el nuevo plan de la administración Galán para atender siniestros en tiempo real?

De acuerdo con el mandatario, “este plan debe especificar las acciones que se deben llevar a cabo y quiénes son los responsables de implementarlas, tanto en la calle, como en los centros de gestión cuando ocurren afectaciones en puntos críticos de la ciudad. El plan también definirá estrategias de comunicación claras que le permitan a la ciudadanía estar informada en tiempo real sobre los desvíos disponibles y el desarrollo de la situación en los puntos críticos”.

El alcalde se mostró sorprendido de que no existiera un plan para adelantarse a eventuales siniestros en las vías de mayor concurrencia en la ciudad, pero insistió en que casos como el de la avenida El Dorado con carrera 93 no volverán a ocurrir:

“Una ciudad como Bogotá, de más de ocho millones de habitantes, no puede esperar a que un siniestro suceda para determinar la manera de solucionarlo. Tenemos que adelantarnos y ese es el objetivo de ese plan de emergencia que, hoy, increíblemente, no existe. No podemos fallar más, esa es la indicación que le he dado a la Secretaría de Movilidad”.