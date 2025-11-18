¿Cuánto le ha costado al país traer a los colombianos deportados en EE. UU.? Esta es la millonaria suma

El Gobierno Nacional ha invertido más de 25.000 millones de pesos en la repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos, según información revelada por el representante a la Cámara, Hernán Cadavid.

Revelan cuánto le cuesta al Gobierno traer a los colombianos deportados de EE. UU.

Esta cifra corresponde a 44 vuelos realizados hasta la fecha, con un costo promedio de 566 millones de pesos por operación.

La revelación se basa en datos suministrados por el Ministerio de Defensa, la Cancillería y Migración Colombia.

Según el congresista, cada vuelo ha sido operado en aeronaves Boeing 737-700, equipos que forman parte de la flota de las Fuerzas Armadas colombianas.

“Le han costado al país 25.000 millones de pesos y todavía van a continuar otros vuelos más”, señaló Cadavid al hacer pública la información.

El representante cuestionó la decisión gubernamental teniendo en cuenta el contexto económico actual del país.

La controversia surge porque estos costos eran previamente asumidos por el gobierno de Estados Unidos. La decisión de Colombia de financiar los traslados representa un cambio en la política migratoria bilateral entre ambas naciones.

Cadavid expresó su preocupación por el impacto presupuestal en las Fuerzas Armadas. “En una restricción fiscal como la que nos encontramos, con unas Fuerzas Armadas debilitadas, necesitadas de combustible, que se hubieran podido dedicar a otras tareas operacionales, pues estamos pagando esos traslados a un costo altísimo”.

Desde el Congreso se ha cuestionado que estas capacidades y recursos militares se hayan utilizado de forma innecesaria.

Los críticos argumentan que las aeronaves y el presupuesto destinado a estas operaciones podrían haberse empleado en misiones operacionales prioritarias para la seguridad nacional.

Fuerte crítica al Gobierno por costo de vuelos para traer a colombianos deportados

Cada vuelo de repatriación transporta a ciudadanos colombianos que han sido deportados por las autoridades migratorias estadounidenses. El proceso incluye coordinación entre múltiples entidades gubernamentales de ambos países.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre las críticas planteadas por el representante Cadavid respecto a los costos de estas operaciones de repatriación que continúan ejecutándose.