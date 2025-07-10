CANAL RCN
Internacional Video

“Hasta no ver, no creer”: bombardeos siguen registrándose en Gaza, pese a negociaciones entre Hamás e Israel

Víctimas del conflicto se mantienen escépticas frente al plan de paz de Trump, pero mantienen las esperanzas, según organismos internacionales.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
03:59 p. m.
Las negociaciones en Egipto, entre Israel y Hamás, para poner en marcha el “Plan de paz” del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alcanzan su segunda jornada este martes, 7 de octubre.

Sin embargo, las víctimas del conflicto en Gaza se mantienen escépticas, e insisten en la idea de “hasta no ver, no creer”, como dijo en ‘A lo que vinimos’, el coordinador de Médicos sin Fronteras en Gaza, Aitor Zabalgogascoa.

¿Cómo se ejecutará el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza?
“En este momento, habría que decir que en Gaza ciudad apenas se ha notado el anuncio de que las fuerzas israelíes entrarían en modo defensivo, porque sigue habiendo numerosos ataques aéreos, incluyendo uno cercano al hospital que apoyamos, pero en la parte sur de la franja se nota un poco menos de actividad. Ha habido menos bombardeos”, manifestó.

La idea de las negociaciones no genera entusiasmo entre la población:

El “Plan de paz” de la Casa Blanca no es el primer intento por acabar con la guerra y, entrando en el segundo año desde que inició el conflicto, algunos palestinos parecen haber perdido toda esperanza.

En palabras de Zabalgogascoa, “es una pesadilla hecha realidad para la mayoría de la gente que vive aquí. La gente no puede huir de la violencia, tiene que seguir aquí. Hace dos o tres meses hubo dos intentos de negociaciones fallidas y, por tanto, la gente está siendo muy prudente. No esperan resultados hasta que, realmente, se anuncien”.

Y es que, también, es víctima. En los últimos dìas, varios de sus compañeros murieron o resultaron heridos en ataques israelíes, mientras estaban de misión: “Dos de ellos estaban perfectamente identificados como trabajadores humanitarios, esperando el bus en un paradero, cuando se dio un ataque israelí contra otras personas y los alcanzó. Los dos resultaron muertos, eran fisioterapeutas, y otros compañeros han resultado heridos”.

Más comida empieza a llegar, pero miles de palestinos sufren de desnutrición crónica:

El hambre se ha convertido en un arma de guerra durante el conflicto entre Hamás e Israel. En un día han llegado a morir hasta ocho personas de inanición, tres de ellas menores de edad.

El coordinador de Médicos sin Frontera en Gaza insiste en que “no hay palabras (para describir la situación que viven los niños en Gaza). Es tan injusto que niños inocentes estén pasando por esto. Hace dos días conseguimos trasladar a tres niños neonatos del norte al sur y uno murió antes de que pudiéramos hacer algo por él”.

Sin embargo, se muestra positivo y comprometido con su labor: “El tema de la comida”, según dice, “ha mejorado un poco. Se han empezado a admitir convoyes de camiones comerciales. Pero todavía vemos muchísimas madres desnutridas y seguimos abriendo centros de estabilización de nutrición para niños que están desnutridos de manera severa”.

