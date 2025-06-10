CANAL RCN
¿Cómo se ejecutará el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza?

Esta semana se retomaron las conversaciones entre Hamás e Israel en El Cairo, para empezar a aplicar la primera fase del acuerdo.

octubre 06 de 2025
09:29 a. m.
Hay expectativa por lo que sucederá en las próximas reuniones importantes que se darán en el marco del acuerdo entre Hamás, Estados Unidos e Israel para poner fin a la guerra que se ha extendido por dos años en Gaza.

Se espera que este 6 de octubre se sienten en la mesa de negociación instalada en El Cairo todas las partes, para discutir a fondo el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque Hamás ya aceptó liberar a los rehenes que siguen en su poder, hay otros puntos que no están claros como su desarme, algo insinuado por Trump y rechazado en varias ocasiones por el grupo islamista.

Así sería la primera fase del acuerdo entre Hamás e Israel

De acuerdo con lo anunciado por el presidente estadounidense, esta semana debería completarse la primera fase de su plan para lograr el cese al fuego en la Franja de Gaza.

Por esto, urgió a todas las partes a trabajar con prontitud para definir el futuro del enclave palestino y el papel de Israel en lo que respecta a la retirada militar y el cese de hostilidades.

La primera fase del plan supone la liberación de los rehenes vivos y muertos en manos de Hamás, a cambio de la entrega de presos palestinos en poder de Israel.

Las delegaciones están encabezadas por el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel y por el jefe negociador de Hamás.

¿Cómo se llevará a cabo el plan de Trump?

Este 7 de octubre se cumplen dos años del sangriento ataque de Hamás en el desierto de Néguev, durante un festival de música electrónica.

En total, fueron 365 las personas asesinadas en el festival Supernova ese oscuro 7 de octubre de 2023.

Por ahora, el punto más importante para avanzar en la negociación es la entrega de los 48 rehenes israelíes, de los cuales 20 estarían con vida. A cambio, Israel liberaría a presos palestinos.

A esto se suma la retirada militar de Israel de la Franja de Gaza, y el pedido de Estados Unidos a Hamás de entregar las armas y destruir los túneles y ceder su administración del enclave.

Por ahora, la forma en la que se llevaría a cabo esta primera fase se desconoce, por lo que resultan tan importantes las reuniones de esta semana.

