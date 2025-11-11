Michael Jackson logra ingresar sus canciones al top 10 durante seis décadas

No cabe duda de que Halloween es una de las fechas más memorables para todos los fieles fanáticos de Michael Jackson, quien añadió a sus logros una titánica recordación, por medio de su música, en dicha celebración de la noche de brujas.

Michael Jackson entra al top 10

Según Billboard, la canción ‘Thriller’ volvió a ingresar al top 10 de su cartelera por lo que se convirtió en el primer artista en ocupar esta posición, durante seis décadas, en los años 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020.

Este nuevo logro ha sido impulsado por la pasada celebración de halloween en la que, según cifras de Billboard, ‘Thiller’ alcanzó 14 millones de reproducciones oficiales, una audiencia de 9,3 millones en las diferentes estaciones de radio y la venta de tres mil copias en Estados Unidos.

Así mismo, este importante crecimiento en las diferentes plataformas musicales se ha visto impulsado por el lanzamiento del tráiler oficial de ‘Michael’, protagonizada por Jaafar Jackson, que reconstruye la historia y vida del cantante que es considerado como el rey del pop y el artista más grande de todas las épocas.

“Con menos canciones alcanzando niveles particularmente altos de reproducciones o ventas, y algunas de ellas ya sin poder entrar en las listas de éxitos, hay más espacio para que éxitos como ‘Thriller’ se disparen hacia la cima”, explicó Billboard.

De esta manera, cada una de las celebraciones de fin de año comienzan a representar un factor determinante en el ascenso de diferentes canciones a estos importantes listados, pues actualmente las canciones navideñas empiezan a tomar posición en los rankings musicales.

Película de Michael Jackson será lanzada en 2026

Por otro lado, el artista también ha vuelto a tomarse los buscadores de millones de personas al confirmarse que el estreno de su película se llevará a cabo el 24 de abril del 2026.

No obstante, son varios los detalles cinematográficos de alto interés para esta nueva entrega, pues el actor que se encargará de darle vida al “rey del pop” será su sobrino Jaafar Jackson, quien tiene por madre a una mujer colombiana.