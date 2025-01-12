¿Qué dijo el presidente Trump sobre la charla telefónica que tuvo con Maduro?

A bordo del Air Force One, en conversaciones con la prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que habló en los últimos días con su homólogo en Caracas, Nicolás Maduro.

"No quiero comentar sobre eso, pero la respuesta es sí (…) No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", indicó el republicano, al que Maduro y su círculo cercano acusan de buscar un cambio de régimen por la fuerza, tras el despliegue de una flota, con 10.000 efectivos en el Caribe sur.

Ha aumentado la tensión entre ambos países los últimos días:

Aunque Trump se negó a revelar mayores detalles, la escalada de tensiones entre ambos países los últimos días y las declaraciones entregadas a la prensa por el senador Markwayne Mullin sugieren que no se llegó a un acuerdo:

"Le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país", explicó el congresista a la cadena CNN.

Maduro insiste en que su país es "indestructible, intocable, invencible" y por cuenta del “turismo” pasarán una de las "mejores navidades que hayamos conocido, porque Venezuela está bella, en paz y feliz".

Sin embargo, Venezuela se encuentra bajo presión con el operativo ‘Lanza del sur’, con el que Trump ha dejado un total de 83 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas y el cierre del espacio aéreo, que el republicano advirtió en sus redes, generando cancelaciones masivas de vuelos que pretendían viajar al vecino país.

Maduro envió un SOS a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep)

El mismo día, durante el comité ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), su presidenta, Delcy Rodríguez, leyó una carta que Maduro envió alertando sobre un supuesto plan de los Estados Unidos para derrocarlo y quedarse con las reservas petroleras del país:

"Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional (…) pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial".