Hombre fue abatido tras atacar con machete a tres personas en el metro de Nueva York

Conmoción en Nueva York luego de que un hombre armado con un machete hiriera a tres personas en una estación del metro.

El hecho violento ocurrió en la estación Grand Central de Manhattan, en donde tres personas fueron atacadas con un machete por parte de un ciudadano de 44 años identificado como Anthony Griffin.

De acuerdo con las investigaciones, Griffin ingresó al sistema de metro en la estación Vernon Boulevard, en Queens, sobre las 9:30 de la mañana de este sábado, cuando abordó un tren de la línea 7 hacia Manhattan.

Esto se sabe de las víctimas

Jessica Tisch, comisionada de Policía de Nueva York, confirmó que Griffin apuñaló a una persona en el andén de la línea 7 antes de subir al andén de las líneas 4, 5 y 6, donde apuñaló a dos víctimas más.

Sobre los heridos, se sabe que son dos hombres de 65 y 84 años y una mujer de 70.

El atacante fue abatido por la Policía

Según reportaron las autoridades, el hombre que se hacía llamar Lucifer fue abatido a tiros tras pedirle repetidamente que se desarmara.

Tisch mencionó que el hombre se negó a obedecer al menos 20 veces la orden de soltar el cuchillo.

Aunque los agentes también intentaron calmar la situación y ofrecerle ayuda, el individuo avanzó hacia ellos con el cuchillo extendido y actitud amenazante.

Después de esto, el atacante fue abatido.

Griffin era un viejo conocido de la Policía, pues ya había sido detenido por amenazas y agresiones con objetos cortopunzantes.