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La primera imagen de los astronautas de la misión Artemis II después de volver a la Tierra

La misión Artemis II se convirtió en un éxito histórico. Durante 10 días, los cuatro astronautas marcaron un antes y después.

Astronautas de la misión Artemis II.
Astronautas de la misión Artemis II. Foto: NASA.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
01:02 p. m.
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La misión Artemis II representó un paso clave en el regreso de la humanidad a la exploración lunar. Se trató del primer vuelo liderado por la NASA, cuyo objetivo es volver a llevar astronautas a la Luna y preparar futuras misiones hacia Marte.

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El lanzamiento se realizó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, utilizando el cohete Space Launch System y la cápsula Orion.

Artemis II duró 10 días

La tripulación estuvo integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, convirtiéndose en una misión histórica por incluir a la primera mujer y a la primera persona afrodescendiente en la visita lunar.

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Durante el vuelo, la nave realizó maniobras alrededor de la Luna para probar sistemas de navegación, comunicación y soporte vital en condiciones reales del espacio profundo. El objetivo principal fue verificar que todos los sistemas funcionaran correctamente para futuras misiones de alunizaje.

Artemis II marcó así el retorno de vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde el programa Apolo en los años setenta. El cierre se puso en marcha en la tarde y noche del viernes 10 de abril.

Los cuatro astronautas protagonistas

El regreso a la Tierra fue uno de los momentos más complejos y seguidos de la misión. La cápsula Orion ingresó a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 40.000 km/h, soportando temperaturas superiores a los 2.500 °C durante un descenso de aproximadamente 13 minutos.

Durante la mañana de este sábado 11 de abril, la NASA compartió la primera imagen de la tripulación.

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