Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga dio un giro inesperado a última hora

La presentación de Ricardo Montaner en Bucaramanga, programada para este sábado 11 de abril, fue aplazada a última hora debido a problemas de orden público en Santander. La noticia tomó por sorpresa a miles de asistentes que ya se preparaban para el evento.

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La expectativa por el concierto en el Centro de Exposiciones CENFER se transformó en incertidumbre tras el anuncio oficial de los organizadores.

El espectáculo, que hacía parte de la gira “El Último Regreso Tour”, no pudo realizarse por bloqueos en vías y dificultades de movilidad que afectaron tanto al equipo técnico como al público.

Desde horas de la mañana, comenzaron a circular reportes sobre complicaciones en carreteras y accesos a la ciudad, lo que finalmente obligó a suspender la logística del evento. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en el que se calificó la situación como un caso de fuerza mayor.

¿Por qué se aplazó el concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga?

De acuerdo con la organización, las alteraciones del orden público en diferentes puntos del departamento impidieron garantizar el desarrollo normal del evento.

Los bloqueos no solo afectaron a los asistentes que viajaban desde otras ciudades, sino también al propio artista y su equipo.

En videos difundidos en redes sociales, se observa parte del staff de Montaner detenido en carretera, a la espera de autorización para continuar su trayecto. Esta situación evidenció la imposibilidad de cumplir con los tiempos necesarios para el montaje y la realización del concierto.

¿Qué pasará con las boletas del concierto aplazado de Montaner?

Los organizadores confirmaron que el evento será reprogramado y que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, la cual será anunciada próximamente.

Además, se habilitará un proceso de devolución para quienes no puedan asistir cuando se reprograme el show.

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Por su parte, Montaner envió un mensaje directo a sus seguidores lamentando lo ocurrido y expresando su intención de regresar pronto a la ciudad.

Con mucha tristeza, han anunciado que mi anhelado concierto de esta noche en Bucaramanga no se podrá realizar debido a eventos de orden público en las carreteras y aeropuertos locales del departamento de Santander. Me voy de Colombia con la esperanza de volver con una nueva fecha reprogramada pronto. Los amo, Ricardo

El artista aseguró que se va de Colombia con la expectativa de reencontrarse con su público en una nueva presentación.