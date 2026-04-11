Diez días en el espacio: qué ocurre en el cuerpo de los astronautas de la misión Artemis II

Artemis II culminó con un perfecto amerizaje de la cápsula en la que se encontraban los cuatro astronautas que hoy marcan un hito histórico al marcar un nuevo comienzo hacia el próximo viaje del hombre a la luna.

Tras diez días de explorar en el punto más lejano en el que un humano ha estado de la tierra, la tripulación de Artemis II llegó a Cabo Cañaveral tras varios días de tensión, precisión y ciencia espacial en transmisión en tiempo real.

No obstante, expertos aseguraron que los cuerpos de Víctor J. Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen sufrieron cambios sustanciales durante los días en los que estuvieron lejos de casa.

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¿Qué pasa en el cuerpo de los astronautas?

Según Daniel Pellicer Roig, biotecnólogo especialista en enfermedades raras, en conversación para National Geographic, la microgravedad del cuerpo trata de adaptarse a su nueva realidad por lo que después de la etapa del despegue los fluidos tratan de moverse hacia nuevas direcciones.

Sin embargo, las válvulas del cuerpo como las venas, arterias, intestinos y otros canales, terminan guiando dichos líquidos hacia sus lugares habituales.

Pero es allí en donde entró el fenómeno considerado como Síndrome de Adaptación Espacial con el que los astronautas manifiestan sentir náuseas, mareos, dolores de cabeza y desorientación ya que el flujo de sangre que se dirige al cerebro aumenta sustancialmente en el espacio a raíz de la presión.

Según el experto, los capilares pueden hincharse y empujar otras estructuras como los ojos lo que lleva a que algunos astronautas presenten visión borrosa. Además, esto puede provocar un edema y dificultar la transmisión de información de los receptores ópticos al cerebro.

Otro de los cambios más sustanciales corresponde al de la pérdida de masa muscular y la desmineralización ósea ya que investigaciones han logrado identificar una disminución de hasta el 20% de la masa muscular en tan solo dos semanas. Por su parte, los huesos pueden perder entre un 1% o 2% de masa, de modo que, en el caso de la tripulación de Artemis II hasta un 0,5%.

¿Qué pasará con la radiación?

La radiación espacial puede causar cambios en el ADN de la tripulación equivalentes a 10 radiografías de cuerpo completo en torno 10 y 20 milisieverts.

No cabe duda de que los cuerpos de los astronautas lograron tener cambios durante su viaje. Sin embargo, en los próximas días estos retornarán a sus estados iniciales.