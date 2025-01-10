CANAL RCN
Buscan a un hombre que decapitó con un chuchillo de caza a un león marino

Las autoridades ofrecen una recompensa de 20.000 dólares para dar con el responsable.

León marino
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

octubre 01 de 2025
01:38 p. m.
En la costa de California, un hombre fue visto mientras decapitaba con un cuchillo de caza a un león marino que yacía muerto en la playa Point Pinos, a unos 130 kilómetros al sur de San Francisco.

Hombre decapitó con un chuchillo de caza a un león marino

De acuerdo con el informe oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el individuo, de entre 50 y 60 años, de tez blanca, calvo y con barba, procedió a serrar la cabeza del mamífero marino, la guardó en una bolsa con cierre hermético y abandonó el lugar en un Cadillac Escalade de modelo reciente.

La escena ocurrió en julio de este año y desde entonces se mantiene abierta la investigación.

La NOAA anunció que ofrece una recompensa de 20.000 dólares a quienes entreguen información que permita ubicar al responsable y llevarlo ante la justicia.

Es el segundo caso que ocurre en menos de un año

En diciembre del año 2024, durante la temporada navideña, otro sujeto, en ese caso un joven de unos 20 años, decapitó a un león marino en una playa situada a 96 kilómetros al norte de San Francisco, colocó la cabeza en una bolsa plástica y huyó en una bicicleta eléctrica.

Las autoridades ambientales y judiciales analizan si se trata de episodios aislados o si podrían estar relacionados entre sí.

Ambos comparten un patrón: la decapitación del animal, el traslado de la cabeza en una bolsa y la huida inmediata del agresor.

Pero ante esto, en Estados Unidos la legislación federal es clara: está prohibido acosar, cazar, capturar o matar especies marinas, entre ellas los leones marinos de California, que son una de las seis especies de este mamífero y habitan con frecuencia en la costa oeste de América del Norte.

