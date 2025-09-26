Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron

Una trabajadora de guardería fue sentenciada a prisión por cometer agresiones físicas contra 21 bebés a su cargo.

El proceso judicial dejó en evidencia actos de violencia que, según la jueza del caso, fueron “gratuitos” y “sádicos”, perpetrados de manera reiterada entre octubre de 2023 y junio de 2024 en dos centros infantiles de los suburbios de Londres.

Las investigaciones arrancaron luego de que cámaras de vigilancia en la guardería Riverside registraran las conductas violentas de la joven, grabaciones que se convirtieron en pruebas contundentes para el juicio.

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés

Roksana Lecka, de 22 años, fue condenada este viernes a ocho años de cárcel por el tribunal de Kingston, que halló pruebas suficientes para responsabilizarla de los abusos.

La magistrada Sarah Plaschkes señaló que la acusada cometió “múltiples actos de crueldad” contra los menores, quienes eran completamente indefensos frente a sus ataques.

¿Cómo agredía a los bebés?

Durante el proceso, se describieron los métodos de agresión: los bebés eran pellizcados, abofeteados, pateados, golpeados en el rostro y sometidos a tirones de orejas, cabello y dedos de los pies.

Estas acciones eran realizadas en momentos en que la empleada no era observada por otros adultos, lo que le permitió mantener la violencia en secreto hasta que los videos revelaron la magnitud de los hechos.

Defensa de la mujer se refugió en el consumo de marihuana

Aunque la defensa de Lecka alegó que la joven consumía marihuana y que esto alteraba su comportamiento, el tribunal desestimó cualquier justificación.

La propia acusada, en una carta dirigida a la corte, reconoció los hechos y manifestó arrepentimiento. Sin embargo, para la jueza, la gravedad de lo ocurrido requería una condena ejemplar.