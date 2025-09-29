CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?

El alcalde exigió su captura y el rescate inmediato de los animales.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:26 a. m.
En videos y fotografías difundidas por usuarios de Transmilenio en Bogotá, quedó registrado un hombre que deambulaba por estaciones del sistema con una caja repleta de cachorros recién nacidos, presuntamente para comercializarlos.

A esto se suma la presencia de una perra en malas condiciones de salud que lo acompañaba, hecho que fue denunciado como un grave caso de maltrato animal.

Hombre estaba vendiendo cachorros recién nacidos en estación de Transmilenio

El punto de mayor concentración de denuncias se ubica en la estación Ricaurte, uno de los principales corredores de este transporte en la ciudad.

Allí, ciudadanos lograron grabar y fotografiar al sujeto que, sin reparo alguno, transitaba entre los vagones con los animales expuestos dentro de una caja de cartón.

Testigos aseguraron que el hombre estaba ofreciendo los cachorros a los usuarios en medio del hacinamiento y el tránsito cotidiano de la estación.

¿Qué pasó con el hombre que fue visto con cachorros recién nacidos en Transmilenio?

Usuarios de Transmilenio y defensores de los animales multiplicaron las denuncias en redes sociales, logrando que el caso llegara a conocimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Como reacción inmediata, el alcalde ordenó un operativo urgente para dar con el paradero del individuo y rescatar a los perros, que estarían siendo víctimas de explotación y maltrato.

El director del Instituto de Protección y Bienestar Animal, Antonio Hernández, confirmó que, por instrucción del mandatario, se conformó un grupo especial dentro del sistema de transporte con el objetivo de ubicar y detener a quienes comercializan animales de esta manera.

Es fundamental que trabajemos de la mano con la ciudadanía. Cuando identifiquemos estos casos, debemos llamar al número 439-9801 para poder intervenir de inmediato.

Por ahora, la búsqueda continúa. Las autoridades tienen como prioridad localizar al hombre, recuperar a los cachorros y a la perra, que aseguran está en mal estado, y proceder con las sanciones correspondientes.

