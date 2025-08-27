Hombre fingió su muerte para huir con su amante y ahora pagará cárcel y una millonaria multa

La desaparición de un hombre de 50 años en agosto de 2024 activó un amplio operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Se creyó que había muerto mientras practicaba kayak, lo que dejó a su esposa y familiares sumidos en la tristeza.

Sin embargo, la historia que parecía una tragedia terminó siendo un elaborado fraude que ha dado un giro insólito.

Hombre fingió su muerte para huir con su amante

El caso comenzó en agosto del año pasado, cuando un hombre reportado como aficionado al kayak salió a remar y nunca regresó.

Ante su ausencia, su esposa alertó a las autoridades, lo que dio inicio a un operativo que incluyó búsqueda en aguas, revisión de zonas aledañas y despliegue de personal y equipos especializados. Durante días, la familia creyó que se trataba de un trágico accidente.

Con el paso del tiempo, la falta de hallazgos reforzó la idea de que el hombre se había ahogado. Nadie imaginó que, detrás de esa supuesta tragedia, había un plan cuidadosamente ideado: fingir su muerte para abandonar su vida y huir con una mujer que conoció por redes sociales.

El hombre se trasladó a Europa tras simular el accidente y se reunió con su amante, dejando atrás a su esposa y a todo su entorno familiar, que seguía convencido de que había fallecido.

Pagará cárcel y una multa por haber fingido su muerte

La maniobra no solo engañó a sus seres queridos, sino también a las autoridades, que durante meses destinaron tiempo, personal y recursos para esclarecer el caso.

La farsa se mantuvo por casi un año, hasta que las investigaciones permitieron rastrear al hombre en Canadá, donde finalmente fue detenido.

Tras ser presentado ante la justicia, recibió una condena de 89 días de prisión por fraude y engaño a las autoridades. Además, deberá asumir una multa de 30.000 dólares, destinada a cubrir los costos de la operación que se desplegó para encontrarlo.