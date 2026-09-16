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Plan de asociación de Canadá con la Unión Europea genera nuevas tensiones con Trump ¿cortará el comercio?

El presidente estadounidense también amenazó con imponer aranceles muy elevados al bloque.

Foto: AFP
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AFP

septiembre 16 de 2026
10:03 p. m.
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Ruptura total o impuestos asfixiantes. Esas son las alternativas que Donald Trump puso sobre la mesa para la Unión Europea, en caso de que el bloque decida otorgarle a Canadá el estatus inédito de "miembro asociado".

El mandatario estadounidense tildó la propuesta de "ridícula" y dejó clara su postura de represalia si interpreta la movida como un "acto hostil": "Impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa".

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La propuesta fue bien recibida en Bruselas:

La advertencia de Washington llega tras la histórica intervención del primer ministro canadiense, Mark Carney, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Durante su participación en el discurso anual sobre el "Estado de la Unión Europea" —donde se convirtió en el primer líder no europeo en asistir—, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó formalmente abrir las puertas del bloque a Ottawa.

La propuesta, que busca transformar una relación tradicionalmente comercial en una amplia "alianza por el futuro", desencadenó una ovación de pie en el hemiciclo.

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Canadá busca nuevos “socios de confianza”

En un contexto global marcado por una "fractura en el sistema internacional basado en normas", como calificó la jefa del Ejecutivo europeo, el acercamiento responde a una necesidad estratégica compartida.

Tanto Europa como Canadá atraviesan fuertes tensiones y guerras comerciales con la administración Trump. Ante este escenario, Canadá busca diversificar activamente sus alianzas con "socios de confianza".

El plan planteado por Von der Leyen abarca la integración de la industria de defensa, manufactura inteligente, ciberseguridad, inteligencia artificial, minerales críticos y un desarrollo conjunto en el Ártico, aunque la dirigente enfatizó que esta cooperación "no está dirigida en contra de nadie".

Las tensiones comerciales podrían escalar en las próximas semanas, en la antesala de la cumbre bilateral que mantendrán la Unión Europea y Canadá el próximo mes en Montreal, y luego de que Carney intervenga el jueves, 17 de septiembre, en el Parlamento Europeo para detallar el alcance de este histórico acercamiento.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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