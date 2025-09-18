Terror en Universal: hombre murió tras subirse a montaña rusa recién inaugurada

Un trágico accidente se registró en el parque temático Epic Universe de Universal, en Orlando (Florida), luego de que un hombre de unos 30 años muriera tras subirse a la nueva montaña rusa Stardust Racers.

El visitante, cuya identidad no ha sido revelada, fue hallado inconsciente al final del recorrido y posteriormente trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

“Estamos devastados por este trágico suceso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”, afirmó un portavoz de Universal en un comunicado citado por NBC News, en el que además confirmaron que están colaborando con las autoridades del condado de Orange en la investigación.

¿Qué se sabe de la atracción Stardust Racers?

La montaña rusa Stardust Racers fue una de las atracciones más esperadas desde la inauguración de Epic Universe en mayo de 2025. Diseñada para simular una carrera entre dos trenes que alcanzan hasta 62 millas por hora (cerca de 100 km/h), combina caídas en espiral y curvas cerradas que buscan hacer sentir a los pasajeros como si viajaran en un cometa.

El suceso, que ocurrió el pasado miércoles 17 de septiembre, llamó la atención debido a que la atracción se estrenó hace apenas unos meses como uno de los grandes atractivos del parque, considerado el primero de gran escala en abrir en Florida en más de 25 años.

Investigación en curso por parte de las autoridades

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, fueron agentes fuera de servicio quienes detectaron al hombre inconsciente en la atracción. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro médico, no sobrevivió.

Por ahora, la Oficina del Médico Forense del Distrito Nueve está a cargo del cuerpo para determinar la causa exacta de la muerte. Las autoridades señalaron que no se ha encontrado evidencia de fallas técnicas en la montaña rusa, por lo que la investigación continúa.