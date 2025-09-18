CANAL RCN
Internacional

Terror en Universal: hombre murió tras subirse a montaña rusa recién inaugurada

Lo que debía ser una experiencia llena de adrenalina terminó en tragedia: un hombre murió tras subirse a la montaña rusa Stardust Racers, la atracción estrella del nuevo parque Epic Universe en Orlando.

Montaña rusa en Orlando
Foto: Redes Sociales

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
04:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un trágico accidente se registró en el parque temático Epic Universe de Universal, en Orlando (Florida), luego de que un hombre de unos 30 años muriera tras subirse a la nueva montaña rusa Stardust Racers.

Murió reconocido e icónico cantante: tenía 52 años
RELACIONADO

Murió reconocido e icónico cantante: tenía 52 años

El visitante, cuya identidad no ha sido revelada, fue hallado inconsciente al final del recorrido y posteriormente trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

“Estamos devastados por este trágico suceso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”, afirmó un portavoz de Universal en un comunicado citado por NBC News, en el que además confirmaron que están colaborando con las autoridades del condado de Orange en la investigación.

¿Qué se sabe de la atracción Stardust Racers?

La montaña rusa Stardust Racers fue una de las atracciones más esperadas desde la inauguración de Epic Universe en mayo de 2025. Diseñada para simular una carrera entre dos trenes que alcanzan hasta 62 millas por hora (cerca de 100 km/h), combina caídas en espiral y curvas cerradas que buscan hacer sentir a los pasajeros como si viajaran en un cometa.

Tiroteo durante celebración de Halloween en Orlando, dejó dos muertos y al menos seis heridos
RELACIONADO

Tiroteo durante celebración de Halloween en Orlando, dejó dos muertos y al menos seis heridos

El suceso, que ocurrió el pasado miércoles 17 de septiembre, llamó la atención debido a que la atracción se estrenó hace apenas unos meses como uno de los grandes atractivos del parque, considerado el primero de gran escala en abrir en Florida en más de 25 años.

Investigación en curso por parte de las autoridades

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, fueron agentes fuera de servicio quienes detectaron al hombre inconsciente en la atracción. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro médico, no sobrevivió.

Por ahora, la Oficina del Médico Forense del Distrito Nueve está a cargo del cuerpo para determinar la causa exacta de la muerte. Las autoridades señalaron que no se ha encontrado evidencia de fallas técnicas en la montaña rusa, por lo que la investigación continúa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela exhibió su poderío aéreo: aviones rusos ante la tensión con EE.UU.

Estados Unidos

La viuda de Charlie Kirk asumirá el mando de Turning Point USA

Estados Unidos

Estados Unidos toma radical decisión con visas de extranjeros: esta es la razón

Otras Noticias

Epa Colombia

Defensa de Epa Colombia insiste con tutela ante la Corte Constitucional para lograr su libertad

El equipo jurídico de Epa Colombia agotó la última instancia en la Corte Constitucional para intentar revertir la decisión en su contra.

Karol G

Un colegio y una casa de acompañamiento: los megaproyectos de Karol G y su fundación

La cantante sorprendió a sus fanáticos al revelar los dos proyectos a los que su fundición le está apostando en el país.

Radamel Falcao García

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"

Turismo

Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad

Alimentos

¿Cuáles son los riesgos de consumir proteínas en polvo de manera excesiva?