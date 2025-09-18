Murió reconocido e icónico cantante: tenía 52 años

La industria de la música, en especial la que está relacionada con el metal, se encuentra de luto debido a que uno de sus máximos exponentes murió el pasado 16 de septiembre de 2025.

Tomas Lindberg, que fue la voz principal de la icónica banda At The Gates, la cual se denominó como una de las pioneras del death metal melódico, enfrentó una enfermedad compleja en el último tiempo y, a pesar de los tratamientos médicos, no pudo recuperarse.

Este cantante y compositor tenía 52 años, era oriundo de Gotemburgo, Suecia, y también se destacó como profesor en su ciudad.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Tomas Lindberg, el reconocido e icónico cantante de metal?

La muerte de Tomas Lindberg se pudo conocer después de que sus familiares la confirmaron.

Desde finales del 2023, el reconocido cantante de heavy metal batalló contra un cáncer que es denominado carcinoma adenoide quístico.

Esta enfermedad es uno de los tipos de cáncer descritos como raros debido a que es de crecimiento y comienza en glándulas que producen y secretan sustancias.

A lo largo de su proceso médico, Tomas Lindberg se operó, pero su cáncer fue avanzando con agresividad y deterioró su salud paulatinamente.

Este fue el mensaje con el que Ath The Gates, la banda de metal, confirmó la muerte de Tomas Lindberg, el reconocido cantante

A través de un comunicado posteado en redes sociales, la banda At The Gates detalló que las causas de la muerte de Tomas Lindberg estuvieron relacionadas con el cáncer y, además, exaltó su legado.

"Tomas falleció tras complicaciones relacionadas con su tratamiento contra el cáncer. A pesar de los intensos esfuerzos médicos, su vida no pudo salvarse", inició afirmando la banda sueca.

"Tomas fue una inspiración para todos nosotros y un verdadero amigo compasivo y comprensivo. Siempre será recordado por su generosidad y espíritu creativo. Te echaremos de menos, para siempre en nuestros corazones", concluyeron.