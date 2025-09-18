CANAL RCN
Internacional

Murió reconocido e icónico cantante: tenía 52 años

El cantante estaba enfrentando una compleja enfermedad desde hace varios años. Descubra qué se ha informado.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
11:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria de la música, en especial la que está relacionada con el metal, se encuentra de luto debido a que uno de sus máximos exponentes murió el pasado 16 de septiembre de 2025.

Tomas Lindberg, que fue la voz principal de la icónica banda At The Gates, la cual se denominó como una de las pioneras del death metal melódico, enfrentó una enfermedad compleja en el último tiempo y, a pesar de los tratamientos médicos, no pudo recuperarse.

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje
RELACIONADO

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje

Este cantante y compositor tenía 52 años, era oriundo de Gotemburgo, Suecia, y también se destacó como profesor en su ciudad.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Tomas Lindberg, el reconocido e icónico cantante de metal?

La muerte de Tomas Lindberg se pudo conocer después de que sus familiares la confirmaron.

Desde finales del 2023, el reconocido cantante de heavy metal batalló contra un cáncer que es denominado carcinoma adenoide quístico.

Esta enfermedad es uno de los tipos de cáncer descritos como raros debido a que es de crecimiento y comienza en glándulas que producen y secretan sustancias.

A lo largo de su proceso médico, Tomas Lindberg se operó, pero su cáncer fue avanzando con agresividad y deterioró su salud paulatinamente.

Este fue el mensaje con el que Ath The Gates, la banda de metal, confirmó la muerte de Tomas Lindberg, el reconocido cantante

A través de un comunicado posteado en redes sociales, la banda At The Gates detalló que las causas de la muerte de Tomas Lindberg estuvieron relacionadas con el cáncer y, además, exaltó su legado.

Murió cantante de manera inesperada: las autoridades ya revelaron la causa
RELACIONADO

Murió cantante de manera inesperada: las autoridades ya revelaron la causa

"Tomas falleció tras complicaciones relacionadas con su tratamiento contra el cáncer. A pesar de los intensos esfuerzos médicos, su vida no pudo salvarse", inició afirmando la banda sueca.

"Tomas fue una inspiración para todos nosotros y un verdadero amigo compasivo y comprensivo. Siempre será recordado por su generosidad y espíritu creativo. Te echaremos de menos, para siempre en nuestros corazones", concluyeron.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Reportan como desaparecido a B-King, exesposo de Marcela Reyes: estaba en México

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje

Estados Unidos

Tragedia en Pensilvania: Tiroteo dejó tres policías muertos y dos gravemente heridos

Otras Noticias

JEP

Exintegrantes del Batallón La Popa fueron sentenciados entre 5 y 8 años por 135 casos de falsos positivos cometidos en el Caribe

La JEP determinó que 12 exmilitares del Batallón La Popa, fueron responsables de dos patrones macrocriminales para la presentación de civiles como bajas en combate entre 2002 y 2005.

Secretaría de Salud

Habrá plan de contingencia para pacientes de Famisanar: Gobierno extiende intervención hasta 2026

Ordenaron un plan de choque para garantizar la entrega de medicamentos.

Viral

Yaya Muñoz causa polémica tras lanzar fuerte indirecta a La Toxi Costeña

Subsidios en Colombia

Nuevos pagos de hasta 500.000 pesos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Link para consultar con su cédula

José Mourinho

Richard Ríos tiene nuevo entrenador en Benfica: llega peso pesado al banquillo