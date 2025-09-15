CANAL RCN
Intentó quitarse la vida saltando desde un balcón, pero cayó encima de su vecina: víctima no logró sobrevivir

En un primer momento, las autoridades pensaron que eran pareja.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
11:56 a. m.
Las autoridades italianas investigan el incidente registrado en una pequeña comunidad de Milán, en el que una mujer de 83 años perdió la vida, luego de que uno de sus vecinos se lanzará desde un balcón del cuarto piso y cayera sobre ella.

El hecho ocurrió la noche del domingo, 14 de septiembre, cuando la víctima salió a botar la basura, y el hombre, de 70 años, decidió terminar con su vida, aventándose al patio interior del edificio en el que vivían.

La caída de 20 metros provocó que la mujer falleciera por cuenta del impacto. Mientras, el responsable logró sobrevivir, aunque con varias fracturas en sus extremidades inferiores.

El responsable tendrá que ir a juicio:

Al lugar llegaron, en cuestión de minutos, los organismos de emergencia, pero no lograron ayudar a la mujer.

Motivo por el que el caso será investigado y su vecino podría enfrentarse al delito de homicidio involuntario.

De momento, se encuentra en libertad, pero bajo aviso y para mantener sus beneficios tendrá que colaborar con la justicia.

El caso recuerda al de la médica Isabel Muñoz Chaves, en Cali:

Un caso similar se registró en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle (Cali) en junio del 2017, cuando la médica y estudiante de 28 años Isabel Muñoz tomaba un descanso de sus clases de la especialidad de medicina interna.

Entonces, una enfermera decidió saltar desde el séptimo piso y, como en Milán, Isabel amortiguó su caída, perdiendo la vida de manera inmediata.

La joven que, minutos antes, fue vista corriendo con el celular en la mano y llorando de manera inconsolable logró sobrevivir, pero el caso no ha sido resuelto, habiendo pasado 8 años del incidente.

Sus padres, Socorro y Bernardo, insisten en que se trata de un homicidio culposo, por el que iniciaron, además, un proceso civil contra el hospital. Pero esperan que el caso se resuelva cuanto antes para poder cerrar este capítulo tan doloroso en la historia de su familia.

