Hombre se disfrazó como su mamá muerta para cobrar la pensión: cadáver estaba escondido en la casa

Los habitantes de Borgo Virgilio en la provincia de Mantua en el norte de Italia están consternados por un macabro caso ocurrido el pasado 11 de noviembre. Un hombre fue sorprendido cuando estaba disfrazado como su mamá muerta, identificada como Graziella Dall’Oglio.

El italiano tenía peluca, maquillaje y uñas pintadas. El propósito del disfraz habría sido acudir a renovar el documento de identidad y así seguir cobrando la pensión. Sin embargo, el caso no queda ahí.

Hombre se hizo pasar como su mamá

Al parecer, el cuerpo de la mujer estaba oculto en su propia casa, estando incluso en un estado momificado. El reporte de las autoridades señaló que este hombre, de 57 años, llegó al ayuntamiento con la ropa que caracterizada a su progenitora.

Con lo que no contó este hombre es que los trabajadores notaron lo bizarro de la situación, por lo que llamaron a la Policía en aras de corroborar las sospechas. Al momento de revisar sus documentos, se confirmó del macabro engaño que estaba a punto de lograr.

Mujer murió hace tres años

De igual forma, las autoridades fueron hasta la vivienda y ahí se encontraron con algo peor. El cuerpo de Dall’Oglio llevaba escondido desde hace tres años; mismo tiempo en el que este hombre habría podido sacarle provecho a la pensión, que era de aproximadamente 53 mil euros.

En diálogo con al Corriente della Sera, el alcalde de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, entregó detalles. Por un lado, señaló que fue tal el engaño que el capturado improvisó una voz de mujer, pero sin poder ocultar el tono masculino.