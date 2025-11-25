CANAL RCN
Internacional Video

Hombre se disfrazó como su mamá muerta para cobrar la pensión: cadáver estaba escondido en la casa

La mujer había muerto hace tres años en Italia y el cuerpo estaba momificado en la casa de su hijo.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
02:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los habitantes de Borgo Virgilio en la provincia de Mantua en el norte de Italia están consternados por un macabro caso ocurrido el pasado 11 de noviembre. Un hombre fue sorprendido cuando estaba disfrazado como su mamá muerta, identificada como Graziella Dall’Oglio.

Desmantelan nueva ruta de narcotráfico usada para enviar droga desde Vichada hacia Europa y África
RELACIONADO

Desmantelan nueva ruta de narcotráfico usada para enviar droga desde Vichada hacia Europa y África

El italiano tenía peluca, maquillaje y uñas pintadas. El propósito del disfraz habría sido acudir a renovar el documento de identidad y así seguir cobrando la pensión. Sin embargo, el caso no queda ahí.

Hombre se hizo pasar como su mamá

Al parecer, el cuerpo de la mujer estaba oculto en su propia casa, estando incluso en un estado momificado. El reporte de las autoridades señaló que este hombre, de 57 años, llegó al ayuntamiento con la ropa que caracterizada a su progenitora.

Con lo que no contó este hombre es que los trabajadores notaron lo bizarro de la situación, por lo que llamaron a la Policía en aras de corroborar las sospechas. Al momento de revisar sus documentos, se confirmó del macabro engaño que estaba a punto de lograr.

Mujer murió hace tres años

De igual forma, las autoridades fueron hasta la vivienda y ahí se encontraron con algo peor. El cuerpo de Dall’Oglio llevaba escondido desde hace tres años; mismo tiempo en el que este hombre habría podido sacarle provecho a la pensión, que era de aproximadamente 53 mil euros.

ONU revela cifras alarmantes: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos
RELACIONADO

ONU revela cifras alarmantes: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

En diálogo con al Corriente della Sera, el alcalde de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, entregó detalles. Por un lado, señaló que fue tal el engaño que el capturado improvisó una voz de mujer, pero sin poder ocultar el tono masculino.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela lanzó un ultimátum de 48 horas a aerolíneas en plena estampida de vuelos cancelados

Animales

Prohibieron el consumo de carne de perro y gato en una de las grandes capitales asiáticas

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de la mamá de una reconocida actriz

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¿Será que puede acercarse a cobrar? Descubra el resultado exacto del Super Astro Sol de este 25 de noviembre.

Ejército Nacional

¿Qué respondió el Ejército a la presunta fuga de información que impidió la captura alias Marcos?

El Ministerio de Defensa guarda silencio y la Fiscalía dice no tener pruebas que respalden las acusaciones.

Mercado de Fichajes

Harry Kane habló sobre la opción de ir al Barcelona: ¿Se acaba la sociedad con Luis Díaz?

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana será mamá primera vez! Así confirmó su embarazo

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales