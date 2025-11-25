ONU revela cifras alarmantes: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

La Organización de las Naciones Unidas publicó un informe que expone la magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas.

El documento, elaborado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU junto a ONU Mujeres, reúne datos recopilados en 117 países y fue presentado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Qué dice el informe de la ONU sobre la violencia contra las mujeres?

El informe revela un dato alarmante: cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, una mujer pierde la vida en manos de alguien de su propio entorno.

A lo largo de 2024, según Naciones Unidas, 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares, una cifra que se mantiene prácticamente intacta en comparación con periodos anteriores.

La ONU precisó que el 60% de todas las mujeres víctimas de homicidio fueron atacadas por personas con las que convivían o tenían lazos afectivos o familiares, lo que convierte al hogar en el espacio más peligroso.

En contraste, apenas el 11% de los hombres asesinados murieron a manos de personas cercanas, reflejando la disparidad de riesgo entre géneros.

¿La cifra aumentó o disminuyó en el año?

Aunque el número total presentado para 2024 reflejó una ligera disminución frente a los registros de 2023, los organismos aclararon que esta reducción no representa un avance, sino que obedece a variaciones en la disponibilidad de datos entre países.

La ONU destacó que ninguna región del mundo está exenta de feminicidios. África, por segundo año consecutivo, apareció con la cifra más alta: 22.000 mujeres y niñas asesinadas, consolidándose como la zona con mayor incidencia registrada.

Según cifras, ¿por qué ocurren los feminicidios?

El informe resaltó que los feminicidios no surgen de manera aislada, pues suelen ser el desenlace de un ciclo sostenido de agresiones, que involucra control, amenazas, intimidación y formas de violencia que puedes mantenerse durante meses o años.

Sarah Hendricks, directora de la División de Políticas de ONU Mujeres, advirtió que estos ciclos pueden reforzarse a través de dinámicas virtuales. “Pueden comenzar con comportamientos controladores, amenazas y acoso, incluso en línea”, señaló.

Paralelamente, la ONU también alertó sobre el papel de la tecnología en la ampliación de las agresiones, debido a que el desarrollo digital ha permitido que aparezcan nuevas modalidades.

Entre esas, la difusión de imágenes sin consentimiento, la recopilación de información privada sin permiso y la creación de deepfakes, que pueden ser usados con fines de daño, humillación o intimidación.

Finalmente, el reporte insistió en que la violencia contra mujeres y niñas sigue cobrando decenas de miles de vidas sin mostrar señales de mejora, mientras los hogares continúan siendo el lugar donde el riesgo resulta más alto.