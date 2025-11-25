CANAL RCN
Colombia

ONU revela cifras alarmantes: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

El organismo internacional advierte que los hogares siguen siendo el lugar donde más mujeres y niñas pierden la vida.

Violencia contra la mujer
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 25 de 2025
01:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Organización de las Naciones Unidas publicó un informe que expone la magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas.

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador
RELACIONADO

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador

El documento, elaborado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU junto a ONU Mujeres, reúne datos recopilados en 117 países y fue presentado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Qué dice el informe de la ONU sobre la violencia contra las mujeres?

El informe revela un dato alarmante: cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, una mujer pierde la vida en manos de alguien de su propio entorno.

A lo largo de 2024, según Naciones Unidas, 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares, una cifra que se mantiene prácticamente intacta en comparación con periodos anteriores.

La ONU precisó que el 60% de todas las mujeres víctimas de homicidio fueron atacadas por personas con las que convivían o tenían lazos afectivos o familiares, lo que convierte al hogar en el espacio más peligroso.

En contraste, apenas el 11% de los hombres asesinados murieron a manos de personas cercanas, reflejando la disparidad de riesgo entre géneros.

¿La cifra aumentó o disminuyó en el año?

Aunque el número total presentado para 2024 reflejó una ligera disminución frente a los registros de 2023, los organismos aclararon que esta reducción no representa un avance, sino que obedece a variaciones en la disponibilidad de datos entre países.

Adolescente fue hallada en una vivienda de Cesar al borde de la muerte: tenía el cráneo fracturado y heridas en el cuerpo
RELACIONADO

Adolescente fue hallada en una vivienda de Cesar al borde de la muerte: tenía el cráneo fracturado y heridas en el cuerpo

La ONU destacó que ninguna región del mundo está exenta de feminicidios. África, por segundo año consecutivo, apareció con la cifra más alta: 22.000 mujeres y niñas asesinadas, consolidándose como la zona con mayor incidencia registrada.

Según cifras, ¿por qué ocurren los feminicidios?

El informe resaltó que los feminicidios no surgen de manera aislada, pues suelen ser el desenlace de un ciclo sostenido de agresiones, que involucra control, amenazas, intimidación y formas de violencia que puedes mantenerse durante meses o años.

Sarah Hendricks, directora de la División de Políticas de ONU Mujeres, advirtió que estos ciclos pueden reforzarse a través de dinámicas virtuales. “Pueden comenzar con comportamientos controladores, amenazas y acoso, incluso en línea”, señaló.

Paralelamente, la ONU también alertó sobre el papel de la tecnología en la ampliación de las agresiones, debido a que el desarrollo digital ha permitido que aparezcan nuevas modalidades.

Entre esas, la difusión de imágenes sin consentimiento, la recopilación de información privada sin permiso y la creación de deepfakes, que pueden ser usados con fines de daño, humillación o intimidación.

Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar
RELACIONADO

Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

Finalmente, el reporte insistió en que la violencia contra mujeres y niñas sigue cobrando decenas de miles de vidas sin mostrar señales de mejora, mientras los hogares continúan siendo el lugar donde el riesgo resulta más alto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valledupar

Desmantelan en Valledupar a 'Los misioneros': robaban tiendas de D1 y otros almacenes

Animales

VIDEO | Así fue el rescate de 30 animales que estaban abandonados en una casa de Bogotá

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide retirar a funcionarios involucrados en presuntos nexos con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes

Otras Noticias

Animales

Prohibieron el consumo de carne de perro y gato en una de las grandes capitales asiáticas

El gobernante de la ciudad firmó una ley que veta la venta y consumo de animales vectores de la rabia tras años de presión social.

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana será mamá primera vez! Así confirmó su embarazo

La actriz no solo reveló su ecografía, sino que también mostró cómo luce su vientre.

Salario mínimo

Dan a conocer fecha decisiva en la que el Dane publicará el IPC: aumento del salario mínimo en 2026 sería clave

Millonarios

James Rodríguez y los rumores sobre Millonarios: Enrique Camacho los confirmó

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales