Desmantelan nueva ruta de narcotráfico usada para enviar droga desde Vichada hacia Europa y África

En las recientes horas, uniformados del Ejército realizaron una operación de gran alcance en el oriente del país en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el CTI.

RELACIONADO Colombia realizó su mayor incautación de drogas de los últimos diez años en un solo operativo

Ejército desmanteló nueva ruta de nacotráfico en el país

Durante el desarrollo de las operaciones, lograron interrumpir una ruta internacional del narcotráfico que conectaba la frontera con Venezuela con destinos en Europa y África.

La intervención permitió la captura de dos personas y la incautación de un cargamento de 813 kilos de marihuana.

El operativo tuvo lugar en el sector conocido como La Defensa, en el municipio de La Primavera, Vichada. Según las autoridades, en esta área funcionaba un centro de acopio que servía como punto clave para el tránsito de estupefacientes hacia pasos fronterizos ilegales.

Desde allí, los narcóticos eran movilizados hacia las Guayanas y posteriormente enviados a mercados internacionales.

“En el marco del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, tropas de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional, en una operación conjunta con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Policía Nacional y CTI, lograron la captura de dos personas y la incautación de 813 kilos de marihuana, cargamento avaluado en 12.300 millones de pesos que sería sacado por la frontera con Venezuela hacia mercados ilegales de Europa y África”, explicó el Ejército.

Durante el registro, los uniformados hallaron una serie de elementos utilizados para facilitar el transporte de la droga: más de 75 millones de pesos en efectivo, tres vehículos tipo camioneta, una embarcación artesanal con motor y equipos de comunicación.

Todo este material, junto al cargamento incautado, está avaluado en más de 12.300 millones de pesos.

Información de inteligencia señala que la estructura criminal conocida como GAO-r Estructura 53 ‘Édison Romaña’ sería la responsable de la operación de esta ruta.

Descubren organización que operaba nueva ruta del narcotráfico

De acuerdo con el reporte militar, la organización utilizaba este corredor como una pieza fundamental dentro de su sistema logístico y financiero.

Las autoridades destacaron que este resultado impacta directamente las finanzas del grupo armado residual, al impedir la salida de un envío de alto valor y al desmantelar uno de sus principales canales de movilidad en la región.

La Brigada 28 del Ejército aseguró que mantendrá “dispositivo permanente en la zona para neutralizar corredores ilícitos, bloquear rutas empleadas por organizaciones criminales y seguir adelantando operaciones que garanticen la seguridad y estabilidad del departamento del Vichada”.