CANAL RCN
Internacional

Hong Kong registra 159 muertos en el peor incendio residencial desde 1980

El gobierno hongkonés anunció la conformación de un comité independiente para investigar las causas del siniestro.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 03 de 2025
08:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El balance del devastador incendio ocurrido en el complejo habitacional Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, ascendió este miércoles a 159 víctimas mortales, según informó la policía de Hong Kong tras concluir la inspección de todas las torres afectadas. Se trata del incendio residencial más mortífero registrado en el mundo desde 1980.

250 desaparecidos y 65 muertos: nuevo balance sobre el incendio en complejo de apartamentos en Hong Kong
RELACIONADO

250 desaparecidos y 65 muertos: nuevo balance sobre el incendio en complejo de apartamentos en Hong Kong

El fuego se desató el miércoles pasado y arrasó varias edificaciones del conjunto, dejando una tragedia sin precedentes en la ciudad.

Identificación de víctimas y hallazgos forenses

El comisario de policía Joe Chow confirmó en rueda de prensa que “hemos encontrado 159 cadáveres, de los cuales 140 han sido identificados de forma preliminar”. La autoridad aclaró que la cifra podría variar, ya que se hallaron restos óseos que requieren análisis forenses.

Bomberos de Bogotá reportan incendio en San Victorino: para controlarlo se requirieron aeronaves no tripuladas
RELACIONADO

Bomberos de Bogotá reportan incendio en San Victorino: para controlarlo se requirieron aeronaves no tripuladas

Entre los fallecidos figuran al menos 91 mujeres y 49 hombres. La víctima más joven es un bebé de un año y la mayor tenía 97 años, detalló Chow.

Investigación y detenciones por responsabilidad

Las autoridades señalaron que las llamas se propagaron rápidamente debido a las mallas plásticas que cubrían los andamios de bambú utilizados en las obras, las cuales no cumplían con las normas de resistencia al fuego.

Incendio arrasó cinco casas y dejó a siete familias en la calle en Tumaco
RELACIONADO

Incendio arrasó cinco casas y dejó a siete familias en la calle en Tumaco

El gobierno hongkonés anunció la conformación de un comité independiente, encabezado por un juez, para investigar las causas del siniestro. En paralelo, la policía detuvo a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario, en el marco de las pesquisas sobre posibles negligencias en la seguridad del complejo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

La rutina que está teniendo Nicolás Maduro para esquivar vigilancia de Estados Unidos

Gaza

Hamas e Yihad Islámica enviarán a Israel muestra de un cuerpo hallado en Gaza

Perú

Candidato presidencial en Perú resultó ileso tras ataque armado: esto se sabe

Otras Noticias

Alimentos

¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Aquí otras alternativas

Se recomienda evitar pescados como el atún rojo, el pez espada o el tiburón durante el embarazo.

Dólar

Dólar en Colombia volvió a subir este 3 de diciembre y llegó a su nivel más alto en varios días

El dólar en Colombia volvió a subir este 3 de diciembre y alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas. Conoce cuánto subió la TRM, cómo se comportó frente a días y meses anteriores.

Liga BetPlay

Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división

Artistas

¡Es oficial! Miley Cyrus anuncia su compromiso tras cuatro años de relación

Bogotá

Atraco en Bogotá: asesinato de estudiante expone crisis de seguridad y justicia en Colombia