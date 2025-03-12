Hong Kong registra 159 muertos en el peor incendio residencial desde 1980

El balance del devastador incendio ocurrido en el complejo habitacional Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, ascendió este miércoles a 159 víctimas mortales, según informó la policía de Hong Kong tras concluir la inspección de todas las torres afectadas. Se trata del incendio residencial más mortífero registrado en el mundo desde 1980.

El fuego se desató el miércoles pasado y arrasó varias edificaciones del conjunto, dejando una tragedia sin precedentes en la ciudad.

Identificación de víctimas y hallazgos forenses

El comisario de policía Joe Chow confirmó en rueda de prensa que “hemos encontrado 159 cadáveres, de los cuales 140 han sido identificados de forma preliminar”. La autoridad aclaró que la cifra podría variar, ya que se hallaron restos óseos que requieren análisis forenses.

Entre los fallecidos figuran al menos 91 mujeres y 49 hombres. La víctima más joven es un bebé de un año y la mayor tenía 97 años, detalló Chow.

Investigación y detenciones por responsabilidad

Las autoridades señalaron que las llamas se propagaron rápidamente debido a las mallas plásticas que cubrían los andamios de bambú utilizados en las obras, las cuales no cumplían con las normas de resistencia al fuego.

El gobierno hongkonés anunció la conformación de un comité independiente, encabezado por un juez, para investigar las causas del siniestro. En paralelo, la policía detuvo a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario, en el marco de las pesquisas sobre posibles negligencias en la seguridad del complejo.