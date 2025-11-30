Bomberos de Bogotá reportan incendio en San Victorino: para controlarlo se requirieron aeronaves no tripuladas

En medio del fin de semana del Black Friday (29 y 30 de noviembre del 2025), los Bomberos Oficiales de Bogotá recibieron una llamada de emergencia para atender un incendio en una estructura de dos pisos, en el sector de San Victorino, centro de Bogotá.

En imágenes compartidas por los equipos de rescate se observa la magnitud del incendio que, por suerte, no alcanzó edificaciones cercanas, en las que eran anunciados textiles y árboles de la navidad, altamente inflamables.

La magnitud fue tal que los bomberos, además de sus equipos en tierra, requirieron del uso de aeronaves no tripuladas para aplacar las llamas.

Poco antes de las 7:00 de la mañana, informaron que el incendio se encontraba controlado en un 95% y seguirían trabajando hasta lograr extinguirlo, con revisiones exhaustivas en los puntos calientes:

“Con el apoyo de los equipos Técnico de Rescate y Aeronaves no Tripuladas, controlamos un incendio estructural en una edificación, en San Victorino, a la altura de la Cra 11 con Cll 11. No se reportan personas lesionadas. Se activa el Equipo de Investigación de Incendios”, se lee en un pronunciamiento, realizado a través de la plataforma X, antes Twitter.

¿Cómo evitar las emergencias por incendio en las fiestas de Fin de año?

Durante la temporada de Fin de Año, los Bomberos de Bogotá insisten en la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar incendios en los hogares.

Una de sus principales recomendaciones es evitar la sobrecarga de tomas eléctricas y abstenerse de realizar conexiones informales, ya que podrían generar un cortocircuito. También sugieren revisar cuidadosamente el estado de los enchufes y extensiones de los árboles de Navidad, asegurándose de que no estén deteriorados o defectuosos.

RELACIONADO Incendio arrasó cinco casas y dejó a siete familias en la calle en Tumaco

Además, aconsejan adquirir únicamente luces y dispositivos luminosos en establecimientos confiables y de marcas que garanticen su calidad, reduciendo así el riesgo de fallas eléctricas.

El uso de velas es otro factor que requiere especial atención. Los Bomberos recuerdan que nunca se deben dejar encendidas sin supervisión ni ubicarlas cerca de materiales inflamables, como telas, muebles o adornos.

Del mismo modo, recalcan la importancia de estar atentos a la cocción de los alimentos y evitar encender fuego sobre gasodomésticos o cerca de medidores de gas. Antes de salir de vacaciones, es indispensable cerrar las llaves de gas, desconectar equipos eléctricos y apagar por completo las luces navideñas e inflables del jardín, ya que podrían generar descargas eléctricas debido a sus mecanismos de funcionamiento o iluminación.