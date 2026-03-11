Irán lanzó una fuerte amenaza contra Donald Trump: así son los polémicos mensajes que aparecieron en las calles

La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel no solamente se ha manifestado en los ataques militares y las operaciones que han sacudido Oriente Medio. En las calles de Teherán, la capital iraní, también se han intensificado los mensajes de confrontación contra el Gobierno estadounidense, especialmente contra su presidente, Donald Trump.

En medio de este escenario, las autoridades iraníes exhibieron nuevas vallas publicitarias, murales y pancartas con amenazas directas contra el mandatario norteamericano. Las imágenes incluyen representaciones de Trump detenido, golpeado y ensangrentado, acompañadas de mensajes que anuncian represalias.

Esta campaña de propaganda ocurre después de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"Mataremos a Trump": la enorme valla que apareció en Teherán

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue instalado en la plaza Enghelab, uno de los puntos más concurridos de Teherán.

Se trata de una gigantesca valla publicitaria que muestra al presidente Donald Trump detrás de unos barrotes, con la cabeza inclinada, acompañada de una frase contundente: "Mataremos a Trump".

En otra estructura cercana aparecen el mandatario estadounidense, su vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los cuatro son representados con los rostros ensangrentados y la ropa desgarrada, mientras detrás de ellos aparecen las banderas de Estados Unidos e Israel deterioradas.

Las imágenes estuvieron acompañadas de manifestaciones ciudadanas. Decenas de personas se congregaron en la plaza con banderas rojas y pancartas en las que se leía "Habrá sangre", mientras exigían represalias por la muerte de Jamenei.

Exposiciones muestran a Trump herido y dentro de una prisión

La campaña de mensajes contra el presidente estadounidense también llegó a otros espacios públicos de la capital iraní.

En la plaza Tajrish, ubicada al norte de Teherán, se instaló una exposición al aire libre con diferentes representaciones de Trump. Una de las pinturas lo muestra tendido en el suelo, con el rostro ensangrentado y un pie sobre su cabeza.

Otra imagen presenta al mandatario con una bomba que le cubre la cara.

Además, los visitantes pueden observar una réplica de una celda de prisión construida a tamaño real. En su interior, un actor interpreta a Trump y representa cómo sería pasar el día recluido. Cerca de esta instalación, una pantalla exhibe imágenes de los daños ocasionados por los bombardeos estadounidenses en territorio iraní.

Con estas representaciones, Teherán mantiene una estrategia de comunicación pública que utiliza imágenes y mensajes de confrontación para expresar su rechazo a Estados Unidos y a sus acciones militares.