Icónica actriz fue encontrada sin vida en su casa

Hay conmoción en el mundo del espectáculo debido a que una de las actrices más famosas de Siria fue encontrada sin signos vitales en su casa.

Huda Shaarawi, que no solo conquistó las pantallas del cine y la televisión con su talento, sino que también brilló en la radio y el teatro, fue hallada sin vida el 29 de enero de 2026.

Las autoridades policiales llegaron a su casa ubicada en Damasco, Siria, luego de que los familiares de la actriz reportaron que, de un momento a otro, ella había dejado de contestar las llamadas y reportarse.

Además, tras lo encontrado dentro de la vivienda, la Policía comenzó a investigar su deceso como un presunto homicidio.

Así hallaron las autoridades a Huda Shaarawi, la reconocida actriz que habría sido asesinada en su casa

En el momento en el que la Policía de Siria llegó a la casa de la actriz Huda Shaarawi, se percataron de que presentaba varios signos de violencia, entre ellos, un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Asimismo, tras las primeras pruebas realizadas, revelaron que la agresión habría sucedido entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana y perfilaron a la empleada doméstica como la principal sospechosa.

Y es que, luego de revisar las cámaras de seguridad, las autoridades encontraron que la trabajadora fue la última persona que abandonó el hogar.

Con ese hallazgo, comenzó la búsqueda intensiva y la empleada doméstica no solo fue detenida al poco tiempo, sino que, según han reportado los medios internacionales, ya habría confesado que sería la responsable de quitarle la vida a la actriz Huda Shaarawi.

No obstante, aún se siguen explorando las razones por las que se habría llevado a cabo el presunto crimen.

Este fue el sentido mensaje tras la muerte de Huda Shaarawi, la reconocida actriz de Siria

Unas horas después de que la Policía encontró a la actriz Huda Shaarawi sin vida, su entorno más cercano redactó un desgarrador mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Con corazones llenos de tristeza y dolor, lloramos a la difunta artista Hoda Shaarawi, conocida por su cariño y su gran papel como 'Um Zaki' en la famosa serie Shami Bab Al Hara", se precisó.

"La difunta ha dejado, que tenía 87 años, ha dejado un impacto significativo en los corazones de una amplia audiencia de amantes del drama Shamiano. Su larga carrera artística es un hito y la gente la ha amado. Pedimos al Todopoderoso que la colme en su misericordia", se concluyó.