Justicia de Argentina pidió en extradición a Nicolás Maduro: ¿Qué responderá Estados Unidos?

No había pasado ni una semana de 2026 cuando ocurrió una de las noticias del año en Venezuela. Meses atrás, la presión de Estados Unidos había aumentado con el despliegue militar en el Caribe y Pacífico; así como fuertes mensajes contra el régimen de Nicolás Maduro.

RELACIONADO Alex Saab fue capturado en Venezuela años después de que Maduro canjeara su libertad con Joe Biden

Durante la madrugada del sábado 3 de enero hubo explosiones en Caracas, Higuerote y La Guaira. Las imágenes fueron impresionantes y le dieron la vuelta al mundo, destellos aparecían en el cielo y gigantescas nubes de humo cubrían las calles.

Próxima audiencia será en marzo

El clímax llegó cuando el presidente Donald Trump informó que la Delta Force logró el arresto de Maduro en una base militar. Después, compartió una foto del dictador a bordo del USS Iwo Jima.

Maduro llegó a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. El 5 de enero compareció ante la justicia de Manhattan y la segunda audiencia será en marzo.

Venezuela quedó bajo el poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez y el periodo de transición impulsado por Estados Unidos. Uno de los primeros logros fue la liberación de presos políticos.

¿Por qué Argentina lo pidió en extradición?

En las últimas horas, AFP conoció una resolución judicial de Argentina en la que se pidió a Maduro en extradición por crímenes de lesa humanidad. El juez exhortó a Estados Unidos para agilizar el trámite y que el venezolano responda ante los tribunales.

Hace un par de años, Argentina pidió la captura internacional tras las denuncias hechas por la Fundación de George y Amal Clooney; y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Ambas organizaciones denunciaron que el régimen estaba detrás de múltiples violaciones a los derechos humanos.

En diálogo con AFP, Farini Duggan, integrante del Foro, declaró lo siguiente: “Si un imputado es detenido en otro país, el juez argentino que pidió la captura tiene que pedir la extradición. Esto es causa – efecto. En ese caso, supongo que deberían viajar el juez y el fiscal, y nosotros como querellantes podemos pedir presentar pliegos de preguntas”.