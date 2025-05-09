CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos aseguró que sobrevuelo de aviones venezolanos en el Caribe fue una provocación

En las últimas horas el gobierno de Estados Unidos amenazó con derribar aviones que puedan afectar su operación naval contra el narcotráfico.

Estados Unidos aseguró que sobrevuelo de aviones venezolanos en el Caribe es una provocación
Buques desplegados por Estados Unidos. Foto: Armada.

AFP

septiembre 05 de 2025
06:16 p. m.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque estadounidense en aguas internacionales, calificándolo como un movimiento altamente provocador, y advirtió a Venezuela de recibir una mayor escalada.

Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico denominada Cartel de Soles, razón por la que elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Al mismo tiempo, desplegó navíos de guerra en el Caribe en lo que llamó una operación antidrogas.

Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos.

Venezuela calificó bombardeo como ejecución extrajudicial

En las últimas horas, las fuerzas estadounidenses aseguraron haber destruido en el Caribe una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, en un ataque en el que murieron 11 personas que serían narcotraficantes.

Frente a esta situación, Caracas acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales en el mar, “sin fórmula de juicio".

El ataque, cuyos detalles no pudieron ser verificados, marca una escalada dramática por parte de Estados Unidos, que durante décadas ha recurrido a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas.

Estados Unidos asegura tener el respaldo de otros gobiernos ante situación de Venezuela

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, defendió este nuevo enfoque agresivo de Estados Unidos y dijo contar con gobiernos afines en la región que cooperarán con su país en la eliminación de presuntos narcotraficantes.

Nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario.

Rubio dijo que lo único que va a detener a los carteles del narcotráfico es la eliminación física porque estos ya tienen asumido que perder mercancía es parte del negocio y eso no les impide seguir traficando.

