Imágenes satelitales revelan posible existencia de fosas comunes en Sudán

Nuevas imágenes satelitales analizadas por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale (HRL) revelaron indicios de actividad “compatible con fosas comunes” en la ciudad sudanesa de El Fasher, epicentro reciente de una ola de violencia extrema tras la toma de control por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

RELACIONADO OMS denuncia la muerte de más de 460 personas en hospital de Sudán

Imágenes satelitales revelarían fosas comunes en Sudán

El informe fue publicado este jueves, poco más de una semana después de que organizaciones internacionales denunciaran asesinatos masivos en la zona.

El pasado 26 de octubre, las FAR, un grupo paramilitar que desde hace más de dos años combate al ejército sudanés, anunciaron haber tomado el control total de El Fasher, último bastión de las fuerzas regulares en la región occidental de Darfur, tras un asedio que se prolongó por 18 meses.

Desde entonces, la ONU ha documentado denuncias de masacres, violaciones, saqueos y desplazamientos forzados de miles de civiles.

De acuerdo con el HRL, las imágenes captadas por satélite muestran la aparición de trincheras, alteraciones en el terreno y la desaparición de cuerpos previamente identificados.

Estas señales fueron detectadas en las inmediaciones de un antiguo hospital infantil que, según el informe, fue “transformado por las FAR en un centro de detención”, así como cerca de una mezquita local.

El documento también alerta sobre evidencias de “una masacre en curso” en el mismo hospital infantil, donde se observan zonas que habrían sido utilizadas para la eliminación o el ocultamiento de cadáveres.

Además, los investigadores identificaron indicios de limpieza de escenas de crímenes alrededor del terraplén construido por las FAR durante el asedio, donde “se observan nuevos movimientos compatibles con la retirada de cuerpos”.

Imágenes revelarían rastros de masacres en Sudán

Otras imágenes satelitales analizadas muestran situaciones similares en el hospital saudita de El Fasher. Allí, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció el asesinato de unos 460 civiles y trabajadores sanitarios en la unidad de maternidad a finales de octubre, un hecho que habría sido posteriormente encubierto, según el HRL.

La guerra entre las FAR y el ejército de Sudán, que estalló en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes y cerca de 12 millones de desplazados, de acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas.

Tras la caída de El Fasher, la violencia persiste en Darfur, mientras los combates se intensifican en la región de Kordofán, una zona estratégica situada entre la capital, Jartum, bajo control militar, y el devastado oeste del país.