Terror en Sudán: ataque con drones interrumpe celebración militar

La ceremonia, que congregó a cientos de personas en la plaza central, fue interrumpida cuando las defensas aéreas comenzaron a disparar para repeler la ofensiva. Aunque no se reportaron víctimas, la situación provocó pánico y dispersión entre los asistentes.

Caos en medio de la fiesta militar

Este es el primer incidente de este tipo en el estado de Al-Jazira en meses. La región, considerada el corazón agrícola de Sudán antes de la guerra, había permanecido en relativa calma desde que el ejército la recuperó en enero, en la misma ofensiva que le permitió retomar Jartum en marzo.

El evento de este miércoles contaba con la anunciada presencia de Abu Aqla Kaykal, comandante de las Fuerzas Escudo de Sudán, un grupo armado actualmente aliado del ejército y acusado de cometer atrocidades en ambos bandos del conflicto. Su reincorporación a las filas militares a finales del año pasado fue clave en las victorias recientes del ejército.

Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Actualmente, el ejército controla el centro, norte y este del país, mientras que los paramilitares mantienen casi todo el oeste y parte del sur.