CANAL RCN
Internacional

Terror en Sudán: ataque con drones interrumpe celebración militar

Un acto organizado por el ejército en la ciudad de Tamboul terminó en caos tras un ataque aéreo con drones.

Cruz Roja reveló aterrador aumento de víctimas en ataques con drones por grupos armados
Foto: AFP

AFP

agosto 13 de 2025
07:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ceremonia, que congregó a cientos de personas en la plaza central, fue interrumpida cuando las defensas aéreas comenzaron a disparar para repeler la ofensiva. Aunque no se reportaron víctimas, la situación provocó pánico y dispersión entre los asistentes.

Tres militares fueron asesinados durante un ataque con drones de las disidencias
RELACIONADO

Tres militares fueron asesinados durante un ataque con drones de las disidencias

Caos en medio de la fiesta militar

Este es el primer incidente de este tipo en el estado de Al-Jazira en meses. La región, considerada el corazón agrícola de Sudán antes de la guerra, había permanecido en relativa calma desde que el ejército la recuperó en enero, en la misma ofensiva que le permitió retomar Jartum en marzo.

El evento de este miércoles contaba con la anunciada presencia de Abu Aqla Kaykal, comandante de las Fuerzas Escudo de Sudán, un grupo armado actualmente aliado del ejército y acusado de cometer atrocidades en ambos bandos del conflicto. Su reincorporación a las filas militares a finales del año pasado fue clave en las victorias recientes del ejército.

Contraloría puso la lupa a millonario contrato del Dapre para la adquisición de drones
RELACIONADO

Contraloría puso la lupa a millonario contrato del Dapre para la adquisición de drones

Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Actualmente, el ejército controla el centro, norte y este del país, mientras que los paramilitares mantienen casi todo el oeste y parte del sur.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

México le entregó a Estados Unidos 26 narcotraficantes peligrosos: ¿Quiénes son?

Estados Unidos

Marco Rubio no se guardó nada y criticó fuertemente al presidente Petro: “Bastante errático”

Italia

Luto en el deporte: atleta italiano falleció durante los Juegos Mundiales 2025 en China

Otras Noticias

Atlético Nacional

Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores

Hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo se enfrentaron en una de las tribunas del Atanasio Girardot. Vea lo ocurrido.

Cundinamarca

Autoridades intentan dar con el paradero de una niña de 10 años desaparecida en Cajicá

Según los reportes, la menor fue vista por última vez en la zona en la que ahora se concentran las labores de búsqueda.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 13 de agosto de 2025

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?