OMS denuncia la muerte de más de 460 personas en hospital de Sudán

La Organización Mundial de la Salud expresó su profunda consternación este miércoles ante las devastadoras informaciones que confirman la muerte de más de 460 personas, entre pacientes y acompañantes, en la Maternidad Saudita de El Fasher, una ciudad sudanesa recientemente tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar que combate contra el ejército regular.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó en la red X que la agencia de Naciones Unidas está “consternada y profundamente conmocionada” por los ataques que dejaron cientos de víctimas y por el secuestro de personal médico en el hospital.

La tragedia ocurrió tras la toma total de El Fasher, la última gran ciudad de la región de Darfur que permanecía fuera del control de las FAR, lo que marca un punto de inflexión en la guerra civil que azota a Sudán desde abril de 2023.

En un discurso difundido en Telegram, el jefe paramilitar Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemedti, aseguró que su grupo busca “la unidad de Sudán por la paz o por la guerra”, aunque justificó los ataques al afirmar que “la guerra nos fue impuesta”.

Por su parte, el gobierno sudanés, que opera desde Port Sudan, acusó a las FAR de atacar mezquitas y a voluntarios de la Cruz Roja durante la ofensiva. La funcionaria de ayuda humanitaria Mona Nur Al Daem informó que más de 2.000 civiles habrían muerto durante la invasión de El Fasher.

Un informe del Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale, basado en imágenes satelitales, respalda las denuncias de masacres sistemáticas en las 48 horas posteriores a la caída de la ciudad, incluyendo ejecuciones cerca de hospitales y asesinatos masivos en barrios periféricos.

La violencia ha forzado el desplazamiento de más de 33.000 personas desde el domingo, que buscan refugio en zonas rurales cercanas y en Tawila, una ciudad situada a 70 kilómetros al oeste que ya alberga a unos 650.000 desplazados, según datos de la ONU.

Antes del estallido de la guerra, El Fasher albergaba a más de un millón de habitantes. Hoy, apenas 177.000 civiles permanecen atrapados en medio de la destrucción, con accesos bloqueados y sin corredores humanitarios que permitan el ingreso de ayuda o la evacuación de heridos.