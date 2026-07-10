Nace Skydance tras la fusión de Warner Bros y Paramount: la adquisición ya se concretó

Hay un nuevo gigante en Hollywood, luego de que Paramount Skydance concretara la adquisición de Warner Bros Discovery y ambos grupos se fusionaran en Skydance.

La compañía, de propiedad de la familia Ellison —fundadora de la multinacional del sector tecnológico Oracle— promete dar la batalla en la industria del cine, con los estudios Paramount y Warner Bros; los medios de comunicación, con CNN y CBS News, y la industria del entretenimiento, con HBO Max y Paramount+.

En el futuro, ambas compañías de streaming podrían fusionarse; lo que plantea dudas entre los trabajadores del sector, que temen un recorte de puestos de trabajo y que el número de producciones disminuya, luego de que Skydance anunciara un plan de ahorro de 6.000 millones de dólares.

Inversión millonaria en un sector que enfrenta cambios dramáticos:

Para financiar la operación, el consorcio necesitó una inyección de 47.000 millones de dólares. La transacción fue respaldada principalmente por la familia Ellison —propietaria del paquete mayoritario de acciones— junto con la firma RedBird y capitales soberanos de Abu Dabi, Catar y Arabia Saudita.

Bajo esta nueva estructura financiera y empresarial, David Ellison asume la presidencia y la dirección ejecutiva, acompañado por Ynon Kreiz, exlíder de Mattel, como codirector ejecutivo para supervisar la integración corporativa y la operación cotidiana.

No obstante, el debut financiero de la compañía indicó escepticismo en el mercado. Durante su primera jornada en la Bolsa de Nueva York, bajo el símbolo "SKYD", sus acciones cayeron 4,5%. Los inversores prevén vientos en contra del sector, por el desplome de la audiencia en los cines, el declive de la televisión abierta y la migración masiva de espectadores a plataformas como YouTube.

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La relación de los Ellison con Trump y la independencia de CNN:

El camino a la fusión se despejó semanas antes, cuando un juez federal de California aprobó un acuerdo entre Paramount y 12 estados norteamericanos que habían presentado una demanda antimonopolio para frenar la integración.

El acuerdo incluye garantías de independencia editorial, como un comité enfocado en salvaguardar la autonomía de CNN. La resolución da vía libre a una operación que ya contaba, desde junio, con el visto bueno del Ejecutivo, luego de que Paramount superara en febrero a Netflix en la puja comercial por Warner Bros Discovery.

Sin embargo, hay quienes prometieron vigilar que CNN no se alinee con la Casa Blanca, por los vínculos de la familia Ellison con Trump, que trató de impedir la cobertura de la agenda presidencial a este medio y a MS NOW y Politico.