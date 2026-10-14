Trump anuncia exploración masiva de recursos en Groenlandia: habló de petróleo, gas y minerales

Dos nuevas bases militares en Narsarsuaq y Mestersvig, un perímetro estratégico para interceptar proyectiles, y el inicio de una extracción a gran escala de hidrocarburos y minerales, es el panorama que Estados Unidos traza en Groenlandia tras alcanzar un acuerdo vinculante semanas atrás.

"Cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendrá que atravesar Groenlandia, donde nuestra defensa derribará de forma rutinaria drones, misiles o cualquier otra forma de arma aún no concebida", indicó el miércoles 14 de octubre el presidente Donald Trump a través de su red Truth Social.

En su mensaje, el mandatario estadounidense se refirió a la ubicación de la isla como "insuperable" en la protección de su país y los países del bloque europeo, argumentando que otorga un margen incomparable de "tiempo, ubicación y línea de visión", ante cualquier ataque que vega del este.

La importancia geopolítica del territorio autónomo, que forma parte del reino danés, está en su ubicación, sobre el trayecto más corto entre territorio ruso y estadounidense. Lo que llevó a hacer de la isla una pieza clave del sistema de defensa, conocido como el "Escudo de la Cúpula Dorada".

Trump anunció “una exploración masiva de petróleo, gas y minerales”

Sin embargo, Washington ha mostrado un reciente interés en el potencial económico de Groenlandia. Trump anticipó la puesta en marcha de operaciones de exploración en el territorio ártico, que alberga yacimientos intactos de tierras raras.

"¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", indicó el mandatario y respaldó su afirmación citando análisis de especialistas, que apuntan a que la reserva de crudo en la región supera con creces la de casi cualquier lugar del planeta.

Si bien no precisó el grado de implicación de entidades norteamericanas, antecedentes recientes ya habían encendido una alarma entre la población local. En agosto, medios advirtieron que una petrolera estadounidense adelantaba labores preliminares en una región remota de Groenlandia, generando inquietud entre los residentes de la isla.

Los planes de Estados Unidos en la isla se dan a conocer tras meses de tensión en los que Trump dijo que tomaría control de Groenlandia por las buenas o las malas. El acuerdo firmado semanas atrás le daría control permanente de la seguridad y otras necesidades, pero mantendría intacta la soberanía del Reino danés.