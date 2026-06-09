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Colombia

Gobierno expide un decreto para eliminar la mayoría de aranceles recíprocos a Ecuador

El pasado 29 de mayo, el presidente Rafael Noboa anunció que, a partir del 1 de junio, eliminaría la tasa de seguridad a las importaciones colombianas.

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo colombiano en medio de crisis arancelaria
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 09 de 2026
03:44 p. m.
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A través del Decreto 0583 del 5 de junio de 2026, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia ordenó derogar el Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026, con el que se imponían aranceles recíprocos a algunos productos provenientes del vecino país, en medio de la guerra arancelaria.

En concreto, se refieren al decreto "por el cual se” adoptaban “aranceles recíprocos equivalentes al 30% ad valorem a productos importados desde la República de Ecuador, y se” tomaban “medidas de restricción al ingreso de mercancías provenientes y originarias de Ecuador por razones de seguridad nacional de la República de Colombia".

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Con la medida, el Gobierno colombiano responde al anuncio del presidente Daniel Noboa de eliminar la tasa de seguridad a las importaciones colombianas a partir del 1 de junio de 2026.

Argumentando problemas de seguridad en la frontera y falta de compromiso del Gobierno Petro para controlar la situación de orden público, Noboa impuso a partir de febrero una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, que subió al 50% en marzo y al 100% en mayo.

La primera muestra de desescalamiento se dio a inicios de mayo, cuando Ecuador anunció una reducción a la tasa de seguridad del 100% al 75% a partir del 1 de junio; sin embargo, los aranceles fueron eliminados ese mismo día, tras una conversación entre Noboa y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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La CAN ya había ordenado a ambos países que eliminaran los aranceles

También en mayo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a ambos países eliminar los aranceles en un plazo máximo de 10 días.

Como países miembro, debían acatar la orden; sin embargo, no fue hasta junio que Colombia y Ecuador decidieron echar atrás los aranceles. Durante los primeros dos meses, la guerra comercial habría generado pérdidas cercanas a los 340 millones de dólares.

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