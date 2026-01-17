Incautan en Panamá más de cinco toneladas de droga tras persecución en el Pacífico

Las autoridades panameñas decomisaron más de cinco toneladas de droga luego de una persecución policial que terminó con una embarcación encallada en una playa del océano Pacífico, en uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados en lo que va de 2026.

El operativo se llevó a cabo en Playa Bongo, en Isla del Rey, ubicada en el Archipiélago de Las Perlas, donde una lancha con varios tripulantes a bordo ignoró la orden de detenerse y emprendió la huida.

Durante la fuga, la embarcación terminó chocando contra un área rocosa y quedó varada en la costa, según informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Tras el impacto, los ocupantes de la lancha lograron escapar y abandonaron el cargamento ilícito. En el interior de la embarcación, las autoridades hallaron 5.356 paquetes de droga, lo que equivale a más de cinco toneladas.

Aunque ni el Senan ni la Fiscalía de Drogas precisaron el tipo de sustancia incautada, las imágenes divulgadas muestran paquetes de aproximadamente un kilogramo, similares a los utilizados habitualmente para el transporte de cocaína.

Panamá es considerado un punto estratégico del narcotráfico en Centroamérica y una de las principales rutas de ingreso de cocaína proveniente, en su mayoría, de Colombia, con destino final en Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de esta droga.

Desde 2023, la policía panameña ha decomisado más de 360 toneladas de estupefacientes. Solo en 2025, las incautaciones superaron las 118 toneladas, incluyendo un decomiso récord de 13.500 kilos.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló el pasado 31 de diciembre que el año anterior fue “particularmente desafiante” para el país, debido a la sobreproducción de drogas en la región y al aumento de la oferta de cocaína procedente de Colombia.

En ese mismo periodo, las autoridades también detectaron un incremento en las incautaciones realizadas en los puertos del Caribe panameño, con cargamentos que tenían como destino países europeos como Bélgica, Francia, España y el Reino Unido.