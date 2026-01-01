Celebración de Año Nuevo en Ámsterdam se vio afectada por voraz incendio en una iglesia

La alegría por el Año Nuevo en Ámsterdam se vio afectada por un incendio en una iglesia.

Durante este jueves 1 de enero, hubo un incendio en la iglesia Vondelkerk, pieza histórica que data de 1872. Aún no se conoce la causa que lo ocasionó.

Violencia contra la Policía con uso de pirotecnia

La torre de 50 metros se derrumbó y el techo tuvo grandes daños. Aunque, el reporte oficial de las autoridades precisó que la estructura podría mantenerse intacta.

El hecho ocurrió en medio de una celebración que dejó dos personas muertas por fuegos artificiales y actos violentos contra la Policía. La presidenta del sindicato, Nine Kooiman, denunció que hubo una ola de violencia sin precedentes.

La funcionaria aseguró que fue alcanzada en tres ocasiones por fuegos artificiales. Al parecer, hubo personas que lanzaron cócteles molotov contra los uniformados en Ámsterdam y Breda.

Lesionados y fallecidos en Alemania y Bélgica

Por causa de los fuegos artificiales, murieron un menor de 17 años y un hombre de 38 años. La noche también dejó un saldo de tres heridos de gravedad, quienes están siendo atendidos en un centro médico.

En paralelo, se registraron dos muertos en el oeste de Alemania, concretamente en Bielefeld. Tal y como ocurrió en suelo neerlandés, se dio por el uso de artefactos pirotécnicos.

Las víctimas fueron identificadas como dos jóvenes de 18 años, quienes activaron de manera descontrolada los artefactos que ellos mismos fabricaron. La Policía precisó que tuvieron heridas mortales en el rostro.

Por otro lado, en Bélgica también hubo afectaciones por los fuegos pirotécnicos. Las autoridades arrestaron a decenas de personas y también fueron alcanzados por estos objetos en Bruselas y Amberes.

Dadas las circunstancias, los agentes tuvieron que usar gas lacrimógeno y arrestaron a más de 100 personas. Inclusive, jóvenes y niños, algunos de 10 u 11 años, atacaron a los uniformados y trabajadores de emergencia. También les prendieron fuego a carros y bicicletas.