CANAL RCN
Internacional

Incendio en exclusivo resort de Crans-Montana, Suiza, deja decenas de víctimas

Un terrible suceso ocurrió en la mañana de este jueves en Suiza cuando un incendió provocó la muerte de decenas de personas.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 01 de 2026
09:34 a. m.
Las celebraciones por la llegada del Año Nuevo terminaron convertidas en una escena de tragedia en la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, luego de que un voraz incendio se desatara en un reconocido bar del sector y dejara, según estimaciones preliminares de las autoridades, varias decenas de personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves y conmocionó tanto a residentes como a turistas que se encontraban disfrutando de uno de los destinos invernales más prestigiosos de Europa.

De acuerdo con la policía del cantón de Valais, el fuego se originó por causas que aún no han sido determinadas en el bar Le Constellation, un establecimiento muy concurrido durante las fiestas de fin de año y con capacidad para más de 300 personas en su interior, además de una terraza exterior. El incendio se propagó rápidamente, generando escenas de pánico, gritos y carreras en medio de la oscuridad, según relataron testigos presenciales.

Emergencia total y hospitales colapsados en el cantón de Valais

Tras la alerta, un amplio operativo de emergencia fue desplegado en la zona. Policías, bomberos, personal médico y equipos de rescate acudieron de inmediato para atender a las numerosas víctimas. La magnitud del siniestro obligó a los hospitales del cantón de Valais a declarar el estado de emergencia, ante la llegada masiva de heridos, muchos de ellos con quemaduras graves e intoxicación por humo.

Las autoridades confirmaron que varios afectados tuvieron que ser trasladados a centros médicos de otras regiones del país, con el fin de descongestionar la red hospitalaria local. Horas después del suceso, ambulancias y vehículos de emergencia seguían apostados en las inmediaciones del bar, mientras el lugar permanecía completamente acordonado y bajo estrictas medidas de seguridad, incluida una restricción del espacio aéreo sobre Crans-Montana.

Investigación en curso y autoridades descartan un ataque

Aunque en las primeras horas circularon múltiples versiones sobre el origen del incendio, la fiscalía y la policía cantonal han sido enfáticas en señalar que, por ahora, no existen indicios de que se trate de un ataque terrorista o de un acto deliberado. “Nos inclinamos claramente por la hipótesis de un incendio accidental”, indicaron voceros oficiales, quienes aclararon que no se utilizó ningún artefacto explosivo.

Algunas informaciones de la prensa local sugieren que el fuego pudo haberse iniciado durante un espectáculo con pirotecnia en medio de un concierto, pero esta versión no ha sido confirmada. La investigación continúa para esclarecer las causas exactas de la tragedia.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, calificando el hecho como una “terrible tragedia” que transformó una noche de alegría en un día de duelo nacional. Mientras tanto, Crans-Montana despierta bajo un ambiente de conmoción, con el persistente olor a humo como recordatorio de una de las noches más oscuras en la historia reciente del resort.

