Volodímir Zelenski anticipa que podría haber acuerdo con Rusia: “Está listo en un 90%”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sostuvo este miércoles 31 de diciembre que falta un 10% para alcanzar un acuerdo de paz. El conflicto está a pocos meses de completar cuatro años desde que estalló.

De acuerdo con lo dicho por el mandatario en su discurso de Año Nuevo, aseguró que faltan por decidir cuestiones importantes. La idea, según sostuvo, es que el acuerdo no sea una recompensa para la contraparte.

¿Qué falta para lograr el acuerdo?

Por eso, enfatizó que poner fin a la guerra no puede ser a cualquier precio, sino que debe haber garantías sólidas de seguridad con las que se pueda disuadir a Rusia en una eventual vuelta de invasión.

“El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números. Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa”, afirmó.

Estados Unidos ha sido uno de los países que le ha apostado a la paz entre ambos. Esto, tras lograr con éxito un primer punto entre Israel y el grupo Hamás en la Franja de Gaza.

Los intereses de Rusia

Para la administración de Donald Trump, es importante que reine la tranquilidad en Ucrania y Rusia, al ser actores diplomáticos vitales. Sin embargo, no se ha logrado aún una decisión que marque el camino o trace una hoja de ruta.

Del otro lado, el presidente Vladímir Putin ha presionado para que en el acuerdo esté contemplado un control total ruso en la región oriental de Donbás, actualmente en suelo ucraniano.

Sin embargo, Zelenski ha reiterado que las tropas rusas deben salir de ese sitio para que el conflicto culmine: “Retírense del Donbás y todo habrá terminado. Así es como suena el engaño cuando se traduce del ruso al ucraniano, al inglés, al alemán, al francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo”