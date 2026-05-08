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¿Rodrigo Contreras se va de Millonarios? Él mismo rompió el silencio

Hace unos días, después de sus declaraciones vs. Sao Paulo, se comenzó a rumorar una posible salida. ¿Cuál es la verdad?

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
11:18 a. m.
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Rodrigo Contreras ha sido el jugador más destacado de Millonarios a lo largo de la temporada.

El delantero argentino ha anotado ocho goles en la Liga BetPlay 2026 I y cuatro en Copa Sudamericana.

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Sin embargo, tras el empate 0-0 vs. Sao Paulo en El Campín, el tucumano habló con los medios de comunicación y reconoció que hubo días en los que la pasó mal y se replanteó varias situaciones.

En consecuencia, comenzaron a circular varios rumores relacionados con que, presuntamente, Rodrigo Contreras podría abandonar la institución 'albiazul' al terminar el semestre.

Teniendo en cuenta esa situación, el ex Universidad de Chile volvió a hablar con los medios de comunicación tras ser la figura en la victoria 2-4 vs. Boston River, en Uruguay, y aclaró si tiene o no planes de continuar en Millonarios.

¿Rodrigo Contreras podría irse de Millonarios? Esto respondió el goleador

En su más reciente diálogo con los medios de comunicación, Rodrigo Contreras manifestó que, siempre y cuando el club quiera, podrá seguir contando con él.

"El otro día, con las declaraciones que hice, por ahí se dijeron muchas cosas. No voy a ocultar que sí pasé un momento muy complicado y no es porque ahora haya hecho cuatro goles que voy a decir que me quiero quedar", aseguró en los micrófonos de 'Azul Total'.

"La verdad que estoy muy contento, la gente me da mucho cariño, estoy muy feliz por eso, y el club tiene la opción de compra y veremos también qué quieren ellos para que sea un proyecto deportivo bueno y competitivo. Como dije, si quieren contar conmigo para mucho tiempo, yo estoy a disposición y ojalá que se pueda dar porque aquí estoy muy contento", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por Copa Sudamericana 2026?

Millonarios, con su victoria en territorio uruguayo, llegó a 7 puntos en la Copa Sudamericana y sigue soñando con clasificar a la siguiente ronda.

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Su próximo encuentro en el certamen internacional será el martes 19 de mayo, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia), vs. Sao Paulo, en Brasil.

 

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