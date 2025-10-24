Informe revela que población latina es el segundo grupo racial más grande de los Estados Unidos

La población latina en Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo acelerado y se consolida como la segunda más numerosa del país. De acuerdo con el Pew Center, en 2024 los latinos representaban el 20% de la población estadounidense, alcanzando los 68 millones de personas, casi el doble de los 35,3 millones registrados en el cambio de siglo.

El estudio, basado en los últimos datos del censo oficial, revela que de los 14 millones de inmigrantes en situación irregular en 2023, un 68% —es decir, 9,6 millones— eran de origen hispano. “El Centro de Investigaciones Pew estima que el 59% (del total de latinos en el país) son inmigrantes legales y el 41% son inmigrantes no autorizados”, indica el informe, en referencia a quienes entraron sin permiso como y quienes poseen algún tipo de protección temporal.

Contrario de lo que podría pensarse, nacimientos fueron la mayor fuente de crecimiento:

El crecimiento latino se intensificó durante la administración de Joe Biden (2021-2025). Entre 2021 y 2024, más de un millón de inmigrantes procedentes de América Latina ingresaron cada año al país, de forma regular e irregular, según el Pew Center. No obstante, los expertos insisten en que la manera en la que está compuesta esta minoría es más compleja que una simple división entre inmigrantes legales e ilegales.

“Cambió dramáticamente después de 2000”, explica el informe, al señalar que “los nacimientos fueron la principal fuente de crecimiento de la población hispana”. Aunque la pandemia de covid-19 redujo los flujos migratorios en 2020 y 2021, el Pew Center prevé que “en 2025 se espera que el patrón vuelva a las tendencias de 2000-2021 como resultado de los recientes cambios en la política de inmigración de la administración Trump”.

2024 fue un año récord para la población latina en EE. UU.

El gobierno de Donald Trump impulsó más de 180 decretos y regulaciones para frenar la inmigración, tanto legal como irregular, lo que afectó la dinámica demográfica hispana. A pesar de ello, en 2024 se registró un récord de 22,7 millones de hispanos inmigrantes viviendo en Estados Unidos, aunque su peso porcentual dentro de la población total “ha declinado en décadas recientes”.