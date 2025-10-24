Estados Unidos envió portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina

Estados Unidos este viernes confirmó que envió un portaaviones y su flotilla de barcos correspondiente para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina, lo que significa un fuerte aumento del poder militar estadounidense en la región.

Estados Unidos envió poderoso portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas

La información fue compartida por Sean Parnell, asistente del secretario de Guerra para Asuntos Públicos, a través de su cuenta oficial en X.

Según explicó, esta medida responde a la directiva del presidente Trump de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo como parte de la defensa de la nación.

“En apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria, el Secretario de Guerra ha ordenado el despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y del ala aérea embarcada hacia el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, se lee en el trino.

El despliegue del portaaviones y su ala aérea embarcada busca fortalecer la presencia militar en la región bajo la jurisdicción del Comando Sur, que abarca América Latina y el Caribe.

Con ello, Estados Unidos pretende mejorar la detección, monitoreo y neutralización de actividades ilícitas que amenazan la seguridad y estabilidad regional, entre ellas el tráfico de drogas, armas y personas.

“Esta mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur reforzará la capacidad del país para identificar y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y de nuestro hemisferio”, señaló Parnell en su declaración.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es el portaaviones más moderno y avanzado de la Armada estadounidense, capaz de transportar miles de efectivos y aeronaves de combate.