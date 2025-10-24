CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos envió portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina

La medida responde a la directiva del presidente Trump de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo como parte de la defensa de la nación.

Estados Unidos.
Estados Unidos. Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
12:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estados Unidos este viernes confirmó que envió un portaaviones y su flotilla de barcos correspondiente para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina, lo que significa un fuerte aumento del poder militar estadounidense en la región.

Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"
RELACIONADO

Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"

Estados Unidos envió poderoso portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas

La información fue compartida por Sean Parnell, asistente del secretario de Guerra para Asuntos Públicos, a través de su cuenta oficial en X.

Según explicó, esta medida responde a la directiva del presidente Trump de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo como parte de la defensa de la nación.

“En apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria, el Secretario de Guerra ha ordenado el despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y del ala aérea embarcada hacia el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, se lee en el trino.

El despliegue del portaaviones y su ala aérea embarcada busca fortalecer la presencia militar en la región bajo la jurisdicción del Comando Sur, que abarca América Latina y el Caribe.

Con ello, Estados Unidos pretende mejorar la detección, monitoreo y neutralización de actividades ilícitas que amenazan la seguridad y estabilidad regional, entre ellas el tráfico de drogas, armas y personas.

Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron
RELACIONADO

Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron

“Esta mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur reforzará la capacidad del país para identificar y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y de nuestro hemisferio”, señaló Parnell en su declaración.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es el portaaviones más moderno y avanzado de la Armada estadounidense, capaz de transportar miles de efectivos y aeronaves de combate.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"

Ucrania

Explosión en estación de tren en el norte de Ucrania deja cuatro muertos

India

Festival Gorehabba: el famoso evento con excremento de vaca que se celebra en la India

Otras Noticias

Canal RCN

Santiago Escobar, VP digital de RCN, uno de los Líderes con Visión 2030 por la revista P&M

El ejecutivo fue reconocido por liderar la transformación digital de los medios y la integración entre televisión, plataformas digitales y experiencias interactivas.

Bancolombia

Bancolombia informa cuáles servicios ya funcionan tras la masiva caída de este 24 de octubre

Bancolombia actualizó su comunicado este 24 de octubre y confirmó qué servicios ya funcionan tras la caída de sus sistemas. Cajeros y app continúan presentando fallas mientras avanzan los trabajos para restablecerlos.

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia: este es el participante que logró pasar al Top 8

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas