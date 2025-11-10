CANAL RCN
Internacional Video

Entre las balas y el peligro: periodista relata cómo fue cubrir la guerra en Gaza

Un periodista que cubrió los dos años de guerra en la Franja de Gaza relató a Noticias RCN lo que fue vivir en medio de la incertidumbre, el hambre y la muerte.

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
02:05 p. m.
Noticias RCN pudo hablar con uno de los periodistas que, desde el inicio de la guerra, ha cubierto las atrocidades y la crisis que se vive en la Franja de Gaza.

Ahmad Kaheel aseguró que ha sido muy complejo informar y vivir estos dos años de hostilidades que dejan ya más de 65.000 muertos, la mayoría civiles.

Documentamos los eventos con gran dificultad y peligro para nosotros como periodistas en la Ciudad de Gaza, después de que el ejército de ocupación atacara a más de 250 periodistas hasta ahora.

De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, el enclave palestino se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas.

Las condiciones “extremadamente difíciles” en Gaza

Ahmad habló también del grave peligro que corren los periodistas en Gaza y de las amenazas constantes que recibían por llevar a cabo su trabajo. Según dijo, desde el inicio de la guerra las condiciones fueron “extremadamente difíciles”.

Hoy, con la firma de la primera fase del acuerdo para un alto al fuego, Ahmad contó los momentos de alegría que vivieron los habitantes del enclave.

Después de un agotamiento de dos años, hambre durante dos años, sufrimiento, desplazamiento, bombardeos continuos y ataques constantes.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras, desde el inicio de la guerra han muerto más de 200 periodistas.

Preocupación por la vida de reporteros en Gaza

En agosto pasado, un bombardeo israelí contra un hospital en Gaza dejó al menos 20 muertos, incluidos cinco periodistas, un hecho que fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos.

En su momento, Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, reiteró que los periodistas y los hospitales no son objetivos militares.

Reino Unido, Francia, Alemania, Irán y Catar reprocharon los hechos y pidieron una investigación inmediata por violaciones al Derecho Internacional.

Las agencias AFP, AP y el medio árabe Al Jazeera, expresaron su consternación tras la muerte de sus colaboradores en el ataque israelí.

