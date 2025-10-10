VIDEO | Miles de palestinos retornan a Gaza tras el repliegue de las tropas israelíes

Avanza la implementación de la primera fase para la liberación de los rehenes en poder de Hamás, y el repliegue de tropas israelíes en la Franja de Gaza.

En medio del alto el fuego, las fuerzas israelíes aseguraron cumplir la orden de replegarse hacia una zona más alejada de la costa, tal y como lo dispone el plan presentado por Donald Trump; mientras que en Tel Aviv ultiman detalles para recibir y atender a los 20 rehenes que aún siguen con vida.

Impactantes imágenes mostraron el regreso de miles de palestinos a Gaza, con la esperanza de que la guerra sí llegue a un fin y puedan vivir en paz en su tierra.

Así avanza el plan de cese al fuego en Gaza

Este 10 de octubre al mediodía entró en vigor un alto el fuego después de dos años de acciones ofensivas por parte de Israel en la Franja de Gaza. Israel confirmó que sus tropas se desplazaron desde el interior del enclave hasta el borde pactado para la primera fase.

Además, comenzó el plazo de 72 horas para que Hamás libere a los 48 rehenes vivos y muertos en su poder.

El enviado especial de Estados Unidos en Medio Oriente, Steve Witkoff, confirmó que las fuerzas de Israel se trasladaron a la línea amarilla (zona demarcada en el acuerdo) sobre las 12 del día. Además, destacó que el presidente Donald Trump viajará en las próximas horas a la región.

A cambio de los secuestrados, Israel liberará unos 2.000 prisioneros palestinos.

Esta movilización retira a los soldados de algunas de las principales zonas urbanas de Gaza, pero su presencia militar está en aproximadamente la mitad del territorio palestino.

Israel se prepara para recibir a los rehenes

Entretanto, Israel se prepara para recibir a los rehenes entre el lunes y martes de la semana que viene.

Los hospitales ya tienen listas las habitaciones en las que serán atendidos los 20 rehenes vivos. El reto más grande lo tiene el personal médico, que aguarda con esperanza a los secuestrados.

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la salud mental de los rehenes, debido a las condiciones extremas y maltratos por los que habrían atravesado.

Cuatro hospitales en Tel Aviv se preparan para el histórico momento que se presentaría en contadas horas.